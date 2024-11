Cor 3 maggio 2022 Amp, segnalato un nuovo granchio Importante scoperta del naturalista e fotografo Marco Colombo sulle coste dell´Area Marina Capo Caccia-Isola Piana ad Alghero. La notizia è appena stata pubblicata sulla rivista scientifica internazionale “Mediterranean Marine Science”



ALGHERO - Una nuova importante novità si aggiunge alle specificità che caratterizzano il territorio protetto del Parco di Porto Conte e dell'Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana. E' di questi giorni una nuova importante scoperta naturalistica: il ritrovamento di un granchio mai segnalato prima in Sardegna. Durante una serie di ricerche lungo le falesie di Capo Caccia e dell'Isola Piana il naturalista e fotografo Marco Colombo ha scoperto e individuato una folta popolazione di Pachygrapsus maurus, specie presente in Francia, Spagna, Grecia, Turchia, ma mai ufficialmente segnalata finora in Sardegna.



Questo granchio è caratterizzato da un colore verde chiaro con disegni neri, dimensioni più ridotte rispetto al cugino portuale e una predilezione per habitat più conservati. Insieme a Bruno Manunza, ricercatore e docente dell’Università di Sassari, la notizia è appena stata pubblicata sulla rivista scientifica internazionale “Mediterranean Marine Science”.



Questa specie, seppur frequente negli estremi occidentale e orientale del Mediterraneo, ha pochissime segnalazioni recenti (dopo il 1923) nella porzione centrale del bacino. È difficile stabilire se la scoperta giunga ora perché effettivamente l’arrivo del granchio sia recente (può infatti viaggiare attaccato a pezzi di legno alla deriva, ampiamente trasportati dai venti di maestrale) oppure se semplicemente sia passato inosservato finora, a causa dell’abitudine di nascondersi tra alghe coralline e in anfratti oscuri; non è nemmeno da escludere che questa bella specie sia presente in diverse altre zone della costa sarda, e ulteriori studi potranno gettare luce su questo nuovo interessante ritrovamento.



[foto Marco Colombo]