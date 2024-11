S.A. 16 maggio 2022 Corso per aspiranti imprenditori a Sassari Due moduli organizzati dalla Camera di Commercio. Tutti gli interessati a beneficiare del servizio dovranno candidarsi entro oggi



SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari promuove ed organizza il percorso formativo di Assistenza tecnica alla creazione e crescita d'impresa 2022. L’iniziativa si propone di trasferire ai partecipanti conoscenze, metodologie e tecniche di gestione aziendale atte ad accrescerne la professionalità manageriale, oltre a migliorare le competenze in tema di creazione e gestione d’impresa, strategie e strumenti per affrontare il mercato, business plan, gestione economico-finanziaria, reperimento delle fonti di finanziamento.



Il percorso è gratuito ed aperto a un massimo di 25 partecipanti per ciascuna edizione, in possesso dei seguenti requisiti: aspiranti imprenditori di età non inferiore ai 18 anni; neo imprenditori, rappresentanti legali, titolari, soci, dipendenti o comunque collaboratori con età non inferiore ai 18 anni che operino in imprese costituite da non più di 5 anni dalla data di avvio dell'avviso; che siano attive, in regola con il pagamento del Diritto Annuale, con sede legale e/o un’unità operativa nel Nord Sardegna; abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare).



Il corso è articolato in due fasi: sei moduli (60 ore complessive di formazione in aula) e incontri one to one (per assistenza personalizzata con un tutor aziendale, con l’obiettivo di verificare la possibilità di studiare l'avvio dell’idea imprenditoriale e le sue concrete possibilità di trasformarsi in impresa (aspiranti imprenditori) o avere un supporto concreto nella predisposizione di un progetto di sviluppo della propria attività imprenditoriale (neo imprenditori). Le 15 idee cantierabili potranno accedere al successivo modulo di assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan. Una terza fase, successiva, sarà quella relativa al Laboratorio sul Business Plan riservato (20 ore). Tutti gli interessati a beneficiare del servizio dovranno candidarsi entro e non oltre il 16 maggio. Il calendario definitivo dell’iniziativa – che si terrà a Sassari da maggio a luglio– sarà comunicato attraverso una mail, contestualmente all'ammissione al percorso formativo.