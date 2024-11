video Cor 12 maggio 2022 La stanza della poesia: Mariella Mehr Nel solco della fortunata serie de “La poesia del lunedì”, il Quotidiano di Alghero si arricchisce della nuova rubrica, con cadenza bisettimanale, il lunedì ed il giovedì: ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau





e una fresca presa di sale

impregna il tuo sguardo.



Di me nessuno vuol sapere,

di chi io sia la spezia

e di quale amore la durata.



Spesso canta il lupo nel mio sangue

e allora l’anima mia si apre

in una lingua straniera.



Luce, dico allora, luce di lupo,

dico, e che non venga nessuno

a tagliarmi i capelli.



Mi annido in briciole straniere

e sono a me parola sufficiente.

Effimero, mi dico,

perché presto cesserà ogni annidare,



e corre via il resto di ogni ora.



_ Mariella Mehr _

poetessa svizzera di etnia Jenisch Ancora ti prospera il fogliame intorno al cuoree una fresca presa di saleimpregna il tuo sguardo.Di me nessuno vuol sapere,di chi io sia la speziae di quale amore la durata.Spesso canta il lupo nel mio sanguee allora l’anima mia si aprein una lingua straniera.Luce, dico allora, luce di lupo,dico, e che non venga nessunoa tagliarmi i capelli.Mi annido in briciole stranieree sono a me parola sufficiente.Effimero, mi dico,perché presto cesserà ogni annidare,e corre via il resto di ogni ora.poetessa svizzera di etnia Jenisch Guarda e condividi il video su Alguer.tv