S.A. 20 maggio 2022 In 1500 per il Raduno Aeronautica

Sabato in volo le Frecce Tricolori Il Raduno da oggi e fino a domenica. L´Air show si svolgerà nell’area di fronte ai Bastioni e lungomare Marco Polo e Cristoforo Colombo. Questa sera l´inaugurazione del Villaggio Azzurro



ALGHERO - Cresce l'attesa ad Alghero per lo spettacolo delle Frecce Tricolori in programma sabato 21 maggio a partire dalle 15.30. L'Air show si svolgerà nell’area di fronte ai Bastioni e lungomare Marco Polo e Cristoforo Colombo e, insieme alla Pattuglia Acrobatica Nazionale, parteciperanno anche i velivoli di addestramento dell’Aeronautica Militare, gli S-208 del 60° Stormo di Guidonia (RM), gli MB-339 e T-346A del 61° Stormo di Lecce.



Le acrobazie in volo sono l'evento clou del XXI Raduno Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia in programma da oggi e fino al 22 maggio, con circa 1.500 partecipanti provenienti da tutte le regioni italiani. Gli eventi si inquadrano all’interno del programma dei festeggiamenti in occasione del 70° Anniversario della fondazione dell’Associazione Arma Aeronautica e del 79° Anniversario del bombardamento della città di Alghero e del suo aeroporto militare avvenuto il 17 maggio del 1943. Eventi a carattere aeronautico che si inseriscono all’interno delle altre attività che si stanno organizzando in vista del Centenario dell’Aeronautica Militare che ricorrerà ufficialmente il 28 marzo del 2023.



Venerdì 20 maggio è prevista l'inaugurazione di un “Villaggio Azzurro” in Piazza Pino Piras ad Alghero da parte del Presidente nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica. Nell’area espositiva a cura dell’Aeronautica Militare sarà possibile provare l’ebrezza del volo grazie a due simulatori di volo ludici e ammirare un cockpit MB339PAN posizionato sul lungomare di Alghero. In serata si terrà un convegno sul tema "Ricordo del bombardamento del 17 maggio 1943 e la vocazione Aeronautica della Sardegna", organizzato dal Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA) presso il Cinema “Miramare”.



Sabato 21 maggio, oltre alla manifestazione aerea, il programma prevede la deposizione di una corona da parte degli alunni delle scuole medie per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre e, in serata, un concerto della Banda dell’Aeronautica Militare presso Largo Lo Quarter.



Domenica 22 maggio, a conclusione del Raduno, ci saranno tra gli altri, gli interventi del Presidente nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica, del Generale di Squadra Aerea Giulio Mainini e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. di Squadra Aerea Luca Goretti.