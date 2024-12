cor 21 maggio 2022 Il Tricolore delle Frecce sul cielo di Alghero Le immagini in diretta dalla città di Alghero. Oggi lo spettacolo delle Frecce Tricolori sul cielo della Riviera della Corallo. Più di 120mila le persone accorse ad Alghero per l´unico evento in programma in Sardegna. Le immagini spettacolari