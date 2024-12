S.A. 22 maggio 2022 Tennis Club Porto Torres: via alla stagione B2 Il maestro federale Paolo Pani ha presentato gli atleti cresciuti nei quattro vivai del Tennis Club: Antonio Zucca, Nicolò Pia, Enrico Proli e Alexander Fragasso. A questi si aggiungono il bielorusso Vlad Zhuc, il romano Alessandro Procopio e l’ultimo acquisto Tommaso Pace



PORTO TORRES - Via alla seconda stagione del campionato di serie B2 per la squadra del Tennis Club Porto Torres, il gruppo di atleti che si confronterà, a partire da oggi, con i migliori circoli tennistici d’Italia. Ieri mattina la presentazione della squadra da parte della dirigenza. «Per il secondo anno di fila ci troviamo coinvolti, con grandissimo piacere, a fare un campionato che interessa la città di Porto Torres – ha detto il presidente Stefano Caria – in un ottica di crescita per la società che conta oltre 300 tesserati, fra soci e iscritti alle scuole tennis».



Il maestro federale Paolo Pani ha presentato gli atleti cresciuti nei quattro vivai del Tennis Club: Antonio Zucca, Nicolò Pia, Enrico Proli e Alexander Fragasso. A questi si aggiungono il bielorusso Vlad Zhuc, il romano Alessandro Procopio e l’ultimo acquisto Tommaso Pace.



Le gare si disputeranno nella struttura di Porto Torres che negli ultimi anni è stata rivoluzionata, sia in termini di efficienza che accoglienza, con interventi e lavori di ampliamento, che la società ha sostenuto a proprie spese per rendere più funzionale i campi di gioco e la pista di atletica per gli allenamenti. Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato l’assessore al Patrimonio, Alessandro Carta e il presidente della commissione Sport, Antonello Cabitta.