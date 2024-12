S.A. 26 maggio 2022 A Nuoro premi del Concorso “Grazia Deledda” Appuntamento è alle 21.30 nell’auditorium della scuola con la proclamazione dei vincitori della sezione Musica Popolare. Nel pomeriggio si terrà la masterclass di organetto del Maestro Riccardo Tesi



NUORO - Al via domani (venerdì 27 maggio) nell’auditorium della Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” di Nuoro le premiazioni del Primo Concorso di Composizione Musicale Grazia Deledda, indetto in occasione del centocinquantesimo anniversario dalla nascita della scrittrice nuorese (premio Nobel per la letteratura nel 1926) e dei quarant’anni dalla fondazione della scuola. Alle 21.30 si terrà la premiazione ed esecuzione del brano "Grassia e Pedru" vincitore nella sezione E dedicata alla Musica Popolare, scritto da Valentina Chirra e Luigi Ladu. La serata continuerà con il concerto dell’organettista Riccardo Tesi, accompagnato dal chitarrista Riccardo Geri e dal gruppo nuorese Ballade Ballade Bois. Il Maestro Tesi sarà impegnato nel pomeriggio con una masterclass che coinvolgerà più di trenta organettisti provenienti da tutta la Sardegna.



Le ulteriori premiazioni avranno luogo nelle giornate di domenica 19 giugno alle ore 19 per la sezione III dedicata alla Musica Contemporanea (protagonisti i membri dell’ensemble di Musica Contemporanea del Conservatorio di Sassari e della Scuola Civica di Nuoro) e di giovedì 24 giugno alle ore 20.30 per la sezione IV dedicata all'Orchestra da Camera (Protagonista l’Orchestra da Camera Progetto Enarmonia). Entrambi i concerti saranno diretti dal Maestro Andrea Ivaldi, direttore della Scuola Civica Chironi. La serata finale della sezione I, dedicata al Coro avrà luogo invece nel mese di settembre e vedrà protagonista il Complesso Vocale di Nuoro diretto da Franca Floris.



Il Primo Concorso di Composizione Musicale “Grazia Deledda”, che si articola in cinque sezioni, tra le quali Musica corale, Musica moderna, Musica contemporanea, Musica popolare e Orchestra da camera, ha destato molto interesse nel mondo dei giovani compositori (era riservato a compositori di età inferiore ai 35 anni) e ha ricevuto candidature di compositori non solo italiani, ma provenienti dalla Cina, Portogallo e Turchia.



