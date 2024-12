S.A. 30 maggio 2022 Villanova dedica un convegno a Pillonca Il Convegno si terrà il 3 giugno alle ore 19,30. Un omaggio del paese al giornalista, poeta e scrittore sardo



VILLANOVA MONTELEONE - Il 03 giugno alle 19,30 si terrà l'iniziativa dal titolo “Paolo Pillonca, poeta, giornalista, scrittore”. L’Associazione Culturale “Interrios” di Villanova Monteleone nell’ambito del Festival “La Cultura oltre i confini” con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato un convegno dal titolo: “Paolo Pillonca, poeta, giornalista, scrittore” per ricordare la figura del grande intellettuale sardo. Paolo Pillonca, giornalista dell’Unione Sarda, Capo Ufficio Stampa della Regione Autonoma della Sardegna, ha curato per la Nuova Sardegna le pagine “Boghes de oe”,” Il Silenzio e la paroa” e “L’Isola del cuore”, ha composto i testi delle migliori canzoni cantate da Piero Marras e da Franco Madau. Dal 1977 ha pubblicato numerosi lavori dedicati alla propria terra, uno tra i più famosi ricordiamo Chent’annos. E’ stato Direttore della rivista Caddhos e fondatore della rivista Lacanas.



Paolo Pillonca uomo di cultura, uomo delle tradizioni, uomo difensore convinto della lingua sarda, sempre persuaso assertore che la propria identità di sardi veri va sempre valorizzata in qualsiasi posto e in qualsiasi luogo che ci si trovi a operare. Villanova Monteleone lo ricorda perché amico intimo del grande poeta Raimondo Piras infatti dopo la sua morte pubblicò i testi “Misteriu”, Bonas Noas, A Bolu, Sas Modas che in seguito furono raccolti nell'Opera Omnia. Scrittore di numerosi libri fra i quali: Sardegna segreta, Narat su diciu, Laras, Ardia, Antonandria, Ammajos, e nel 2006 numerose raccolte di poesie di Raimondo Piras quali “Il poeta della gente”, “Abbas de terra”, “Sedas lizeras” in collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Villanova Monteleone, “Pepe Sozu” e a “Lughe e luna”. E l’opera postuma “O bella Musa, ove sei tu?” scritta nei suoi ultimi mesi di vita, che percorre un lungo viaggio nel mistero della gara poetica, con immagini, aneddoti e ricordi di un passato glorioso. Amico di Villanova Monteleone, collaboratore dell'Associazione Culturale Interrios nell'istituire il Premio di Poesia Sarda Rimata intitolata a Raimondo Piras.



Proprio per il suo attaccamento e per l’impegno che ha sempre dimostrato nei confronti di Villanova, è stato per oltre quarant’anni assiduo frequentatore del paese, l’Amministrazione Comunale, presieduta dal Sindaco Bastianino Monti, il 27 aprile 2003 gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Il Convegno si terrà il 3 giugno 2022 alle ore 19,30 nella Sala Riunioni dell’Associazione Misericordia in piazza Delogu-Ibba, 7 a Villanova Monteleone. Il programma prevede i saluti del Presidente Leonardo Meloni, del Sindaco Vincenzo Ligios. I lavori saranno introdotti da Bastianino Monti, seguiranno gli interventi dell’antropologo e scrittore Bachisio Bandinu, del giornalista Franco Siddi, del Direttore dell’Istituto Bellieni Michele Pinna, dello scrittore Salvatore Tola, del giornalista e figlio di Paolo Pier Sandro Pillonca e della poetessa Anna Cristina Serra.



Nella foto (di Leonardo Riu): Paolo Pillonca