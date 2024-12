S.A. 30 maggio 2022 Ente Concerti, Mattone rieletto presidente Rinnovo delle cariche all’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari. Sono quattro i nuovi ingressi e tre le conferme nel consiglio dell’Ente



SASSARI - Antonello Mattone, presidente uscente, resta alla guida dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari. Lo ha deciso il nuovo consiglio d’amministrazione dell’Ente, eletto nei giorni scorsi dall’assemblea dei soci. Mattone, già professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche dell’Università di Sassari è stato per due mandati presidente del Conservatorio “Canepa” di Sassari, oltre che presidente dell’ERSU dal 2006 al 2010. Sono quattro i nuovi ingressi e tre le conferme nel consiglio dell’Ente: vicepresidente sarà l’avvocato Luca Naseddu, alla prima esperienza come amministratore del De Carolis.



Con lui neoeletti nel cda il dottor Franco Sardi, già direttore generale della programmazione, bilancio, credito, cultura alla Regione Sardegna e già componente del nucleo di valutazione del Conservatorio di Sassari; il dottor Giovanni Antonio Carta, in passato dirigente di diversi assessorati della Regione Sardegna e attuale sindaco di Bonnanaro, e l’avvocato Manuela Palitta, ex dirigente del Banco di Sardegna e già assessora comunale alla Cultura. Insieme a Mattone sono stati rieletti, inoltre, l’avvocato Alessandro Bisail, per oltre trent’anni presidente dell’Ente Concerti, e l’architetto Sergio Ticca. Il nuovo consiglio d’amministrazione resterà in carica per il triennio 2022-2025.



L’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” – Teatro di tradizione (che quest’anno gestisce direttamente il Teatro Comunale), celebra nel 2022 il settantesimo anniversario dalla sua prima stagione lirica, datata 1952. La campagna abbonamenti, già avviata con discreto successo, proseguirà fino a tutto il mese di luglio. Il cartellone di quest’anno prevede, dal 24 settembre al 7 dicembre, due concerti e quattro opere. Ad aprire la Stagione sarà il concerto sinfonico con la violinista Anna Tifu; seguiranno “Don Giovanni” di Mozart, “Gianni Schicchi” di Puccini, “Don Pasquale” di Donizetti e “La traviata” di Verdi. Il programma sarà concluso dal concerto lirico-sinfonico con il tenore Piero Pretti.



Nella foto: Antonello Mattone