S.A. 1 giugno 2022 Jazz Op, ultimo concerto al Verdi Per l’ultimo appuntamento di Jazz Op sul palco del Verdi Orchestra Jazz della Sardegna e duo Taufic. Doppio appuntamento domenica 5 giugno



SASSARI - Ultimo appuntamento al teatro Verdi di Sassari per la stagione di produzioni originali “Jazz Op” che ha visto sul palco progetti scritti appositamente per l’organico dell’Orchestra jazz della Sardegna (OJS). La stagione realizzata dalla collaborazione artistica tra Associazione Blue Note Orchestra e Cooperativa Teatro e/o Musica ha portato sul palco grandi nomi del panorama internazionale come Sarah Jane Morris, e Barbara Casini che sono state accolte con grande entusiasmo dal pubblico insieme ai compositori e direttori d’orchestra Gabriele Comeglio e Paolo Silvestri.



Domenica 5 giugno sempre con doppio appuntamento (ore 11 e ore 19) Insieme all’Orchestra Jazz della Sardegna diretta da Gavino Mele, saranno sul palcoscenico del Teatro Verdi, i due fratelli Roberto (chitarre) ed Eduardo Taufic (pianoforte), protagonisti della produzione “Duo Taufic & Big Band Project”. Si tratta di un viaggio attraverso le musiche originali dei fratelli Taufic arrangiate per l’OJS dal trombonista Lùiz Carlos Lima, che mixa i mille colori della musica brasiliana. Nel progetto dialogano la tradizione del Samba e della Bossa Nova, ma anche gli umori artistici e poetici del movimento Tropicalista che negli anni ’60 ebbe un importante ruolo politico nella lotta per il ritorno della democrazia in Brasile.



Caratteristica di questo movimento fu la capacità di assorbire differenti influenze artistiche, come è evidente nella musica di Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes. Il desiderio di “inglobare” le più svariate suggestioni musicali sottende anche a questa produzione, multietnica e piena di ritmo in cui le origini palestinesi dei fratelli Taufic sono percepibili nelle influenze arabe di questo raffinato progetto artistico.

Da 18 edizioni “Jazz op”,organizzata con il patrocinio del Comune di Sassari, il contributo della Regione Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna, porta nell’isola musica di qualità firmata da compositori di fama. Tra questi: Carla Bley, Giorgio Gaslini, Bruno Tommaso, Colin Towns.