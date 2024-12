Cor 5 giugno 2022 Joan Gala, Alghero gli dedica una via Giā dai suoi primi viaggi ad Alghero si era profondamente innamorato della cittā, della sua gente e della sua cultura. Con il suo amico, Pere Catalā i Roca, fu tra i fondatori dell´Associaciķ Amics de l´Alguer de Barcelona



ALGHERO - Sabato la cerimonia di intitolazione del tratto di strada che collega le vie Marconi e Deledda a Joan Gala, giornalista catalano scomparso nel 2015 che ha svolto una intensa attivitā a favore della cittā di Alghero, promuovendo e intensificando i rapporti culturali tra istituzioni e associazioni che si occupano di valorizzazione della lingua. Insieme alla moglie di Joan Gala, la Signora Maria Fernanda, il Sindaco Mario Conoci ha testimoniato la gratitudine della cittā, riconoscendogli una dimostrazione di affetto per quanto ha fatto.



Joan Gala i Fernāndez, giornalista e scrittore. Laureatosi in Scienze dell'Informazione, fu membro attivo del Collegio dei Giornalisti della Catalogna e dal 1974 collaboratore di diverse testate giornalistiche, radiofoniche e televisive. Membro fondatore della rivista SOM, periodico di cultura popolare catalana, dal 1993 al 2001 fu Consigliere del Centro di Cultura Popolare e tradizionale del Dipartimento di Cultura della Generalitat de Catalunya. Nel 1979 il suo primo viaggio ad Alghero e da allora non smise mai di diffondere attraverso i suoi articoli la cultura, la conoscenza e l'identitā della cittā, cosė come anche dell'intera Sardegna.



Giā dai suoi primi viaggi ad Alghero si era profondamente innamorato della cittā, della sua gente e della sua cultura. Con il suo amico, Pere Catalā i Roca, fu tra i fondatori dell'Associaciķ Amics de l'Alguer de Barcelona (Associazione Amici di Alghero di Barcellona) ed č stato un gran divulgatore della realtā algherese in Catalogna. L'iniziativa dell'intitolazione č stata portata avanti dall’Omnium Cultural, insieme a tanti amici che Joan Gala aveva in cittā. Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il Direttore della sede della Generalitat di Alghero, Gustau Navarro, Assessori e consiglieri comunali.