S.A. 6 giugno 2022 Marco Poma oro in doppio ai Campionati Italiani Tennistavolo Sassari: oro di Marco Poma ai Campionati Italiani nel doppio di Seconda Categoria con Amato della Marcozzi Cagliari



SASSARI - A conferma di una grande stagione per il Tennistavolo Sassari, arriva una medaglia d'oro dai Campionati Italiani di Categoria che si sono disputati a Riccione. La conquista nel doppio maschile della Seconda Categoria Marco Poma che insieme ad Antonino Amato (Marcozzi Cagliari) batte per 3-2 la coppia formata da Mattia Galdieri (Antoniana Tennistavolo Pescara) e Francesco Palmieri (Sant’Espedito Napoli).



E' stata un'autentica battaglia la finale, come testimoniano anche i parziali. Dopo aver vinto il primo set per 11-6, la coppia delle due società sarde ha perso il secondo e terzo set coi punteggi di 7-11 e 11-13. Nella quarta frazione sul 9-9 Poma e Amato sono riusciti ad emergere e riportare in equilibrio la sfida vincendo 12-10. Punto a punto anche nel quinto e decisivo set, vinto 11-9, dopo che gli avversari erano riusciti a impattare sul 9-9.



La coppia Poma-Amato aveva vinto anche la semifinale per 3-2 con una splendida rimonta ai danni del duo composto da Federico Palumbo e Simone Spinicchia (New Tennistavolo Pieve Emanuele) che si era aggiudicato i primi due set. Questi i parziali: 9-11, 5-11, 12-10, 11-3 e 11-9.