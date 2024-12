video Cor 6 giugno 2022 Alghero Music Spotlight: aperta la vendita In vendita da questi giorni i biglietti per partecipare alla prima edizione dell´atteso festival Alghero Music Spotlight, la tre giorni di eventi e concerti alla scoperta delle nuove tendenze della scena musica italiana. le parole del produttore Francesco Fiore







Questa la line-up: 9 settembre Fulminacci, Gaia e Mr.Rain; 10 settembre Ariete, Venerus e Angelina Mango; 11 settembre La Rappresentante di Lista, Ditonellapiaga e Caffellatte. Ognuna delle tre serate di concerti verrà aperta dall’esibizione di un artista emergente selezionato tramite un contest, al quale è possibile iscriversi gratuitamente fino al prossimo 31 luglio attraverso il seguente link:algheromusicspotlight.icompany.it. I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili sul circuito TicketOne.it e presso l'Atelier #3 in via Carlo Alberto 84 aperto nei giorni di venerdì e sabato: 11:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 | domenica 17:00 – 20:00. ALGHERO - In vendita da questi giorni i biglietti per partecipare alla prima edizione dell'atteso festival Alghero Music Spotlight, la tre giorni di eventi e concerti alla scoperta delle nuove tendenze della scena musica italiana in programma all'Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia ad Alghero, in Sardegna, dal 9 all'11 settembre 2022.Il festival, nato da un’idea di Massimo Bonelli, da otto anni organizzatore e direttore artistico del Primo Maggio Roma e del produttore Francesco Fiore, è supportato dalla Fondazione Alghero con il coinvolgimento dell’associazione Bayou Club Events e trasformerà l’Anfiteatro Maria Pia di Alghero in un Parco della Musica vista mare, con tribune, platea, palco e zona food e beverage. Un vero e proprio happening musicale che inizierà al tramonto ed accompagnerà il pubblico presente fin nella notte algherese.Questa la line-up: 9 settembre Fulminacci, Gaia e Mr.Rain; 10 settembre Ariete, Venerus e Angelina Mango; 11 settembre La Rappresentante di Lista, Ditonellapiaga e Caffellatte. Ognuna delle tre serate di concerti verrà aperta dall’esibizione di un artista emergente selezionato tramite un contest, al quale è possibile iscriversi gratuitamente fino al prossimo 31 luglio attraverso il seguente link:algheromusicspotlight.icompany.it. I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili sul circuito TicketOne.it e presso l'Atelier #3 in via Carlo Alberto 84 aperto nei giorni di venerdì e sabato: 11:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 | domenica 17:00 – 20:00. Guarda e condividi il video su Alguer.tv