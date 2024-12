S.A. 6 giugno 2022 Tennis, Alghero vince ed è capolista Algheresi vincono nel derby sardo valido per la quinta giornata del girone 8 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis maschile ha battuto 5-1 il Tc Porto Torres



ALGHERO - Quarta vittoria in altrettanti match disputati per il Tc Alghero MP Finance, che nel derby sardo valido per la quinta giornata del girone 8 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis maschile ha battuto 5-1 il Tc Porto Torres. Sul green set di Maria Pia, gli algheresi sono andati avanti 3-1 dopo i singolari vinti da Marco Mosciatti (che ha approfittato del ritiro di Uladzislau Zhuk quando era già sotto 6-3, 2-0), dal tedesco Constantin Schmitz (che ha battuto 6-0, 6-3 Alessandro Procopio) e da Cristiano Monte (6-3, 4-6, 6-2 su Enrico Proli). Michele Fois ha lottato, finendo per cedere 6-4, 3-6, 6-3 a Tommaso Pace. In doppio, i padroni di casa hanno chiuso i conti aggiudicandosi entrambe le partite con Mosciatti/Schmitz (6-2, 3-6, 10-6 su Pace/Procopio) e Fois/Monte (6-2, 7-5 su Alexander Fragasso/Proli).