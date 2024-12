S.A. 6 giugno 2022 Padel, a Porto Torres i campionati sardi Nei campi dello Sporting padel club Li Lioni, la prima edizione dei campionati sardi di Padel, riservata agli agonisti e alle agoniste di 4^ categoria. Vincitori e vinti



PORTO TORRES - Si è conclusa a Porto Torres, nei campi dello Sporting padel club Li Lioni, la prima edizione dei campionati sardi di Padel, riservata agli agonisti e alle agoniste di 4^ categoria. Michele Esposito (Dlf Padel Porto Torres) e Franco Sciarra (Sporting padel Sassari) sono i nuovi campioni sardi nel doppio maschile; Ginevra Ciafardini (Mediterraneo padel Sassari) e Chiara Maria Carboni (Sporting padel Sassari) si sono imposte nel femminile, mentre nel doppio misto il titolo è andato ancora al “giocatore di casa”, Michele Esposito, in coppia con Stefania Carmelita (Campadel Cagliari).



L’Ultima giornata di gare ha fatto registrare la sconfitta dei portacolori del padel algherese: Daniele Pesapane e Roberto Bassu, in finale, hanno tenuto testa soltanto per un set alla coppia Esposito-Sciarra (7-6/6-0) mentre Luciano Razzuoli e Fiammetta Melis hanno combattuto punto a punto prima di cedere il titolo del misto alla cagliaritana Carmelita e al sassarese Esposito (7-5/4-6/6-4).



Nel doppio femminile, netta invece l’affermazione del duo Ciafardini-Carboni sulla coppia, Daisy Serra- Stefania Carmelita (6-3/6-3). I neo campioni e le campionesse sarde di categoria sono state premiate, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Porto Torres che ha patrocinato la manifestazione, dalla vice sindaco e assessora dello Sport, Simona Fois, e dal presidente della commissione speciale per l’Asinara, Bastianino Spanu.