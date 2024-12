S.A. 8 giugno 2022 Concorso Luca Scognamillo: tutti i premiati Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione dell´ottava edizione del Concorso “Luca Scognamillo” dedicato al ricordo del poeta algherese e rivolto a tutti gli studenti degli Istituti superiori di Alghero



ALGHERO - Martedì 31 Maggio, si è svolta la cerimonia di premiazione dell'ottava edizione del Concorso “Luca Scognamillo” dedicato al ricordo del poeta algherese e rivolto a tutti gli studenti degli Istituti superiori di Alghero. Istituito nel 2013, per volontà dei genitori di Luca, il concorso è a cura del Liceo Classico Linguistico G. Manno, scuola in cui Luca si è formato, mettendo in luce le sue raffinate doti poetiche. La cerimonia, che si è svolta presso l’Auditorium del Liceo Artistico F.Costantino, si è aperta con la proiezione di due testi inediti di Luca Scognamillo, interpretati da Mattia Uldanck. Come ogni anno, dopo aver salutato il numeroso pubblico presente, la referente del progetto, Vannina Oggiano, ha illustrato le motivazioni che hanno condotto all’istituzione del concorso: «Per Luca la scrittura, la poesia, sono state una vera passione e il giovanissimo poeta, nei frequenti incontri con gli studenti, in occasione delle presentazioni delle sue pubblicazioni, riusciva a comunicare con loro in maniera privilegiata, a sollecitare le loro sensibilità, con l’intento di avvicinarli alla letteratura ed incoraggiarli a scrivere; e proprio con l’intento di portare avanti il suo pensiero nasce il concorso a lui dedicato».



Il concorso, dedicato originariamente alla sola produzione poetica, si è arricchito, nel corso degli anni, di nuove sezioni. Poesia, racconto, arte, canzone, sono questi i mezzi espressivi con cui i ragazzi si sono misurati quest’anno. Nella sezione “Arte”, quest’anno, la famiglia Scognamillo ha proposto agli studenti del Liceo Artistico, l’interpretazione grafica di alcune tra le più belle liriche di Luca, tra cui alcuni inediti: sono stati 14 gli alunni che con entusiasmo si sono cimentati in questa sezione. Gli studenti, dopo un’attenta analisi dei testi, sotto la guida delle insegnanti Gianna Mura e Carmelanna Carboni, coordinati dalla docente di Discipline grafico-pittoriche, Fabiana Giai, hanno interpretato le parole dello scrittore esprimendo in suggestive immagini la loro creatività mediante tecniche differenti. La famiglia Scognamillo ha elogiato l’ottimo lavoro svolto da tutti gli studenti e ha proclamato vincitrice Giorgia Pabis (2^A) con il suo elaborato ispirato alla poesia “Quattro mura”. Un lavoro curatissimo, eseguito con la tecnica della xilografia su matrice di legno stampata su carta con inchiostro nero, che rivela la sensibile e libera interpretazione dei versi trasposti in una evocativa visionarietà.Al secondo e al terzo posto, nella sezione “Arte”, si sono classificate Diana Manca e Chiara Cossu, anch’esse della 2^A, delle quali sono state molto apprezzate l’originalità dei disegni e le tecniche utilizzate.



Prima di procedere con l’assegnazione dei premi per le sezioni “Poesia”, “Racconto breve” e “Canzone”, la referente del concorso ha presentato la giuria, composta da Nicola Salvio e Antonello Colledanchise, ex Dirigenti Scolastici e autori di testi, dai docenti Enza Castellaccio, Mariolina Cosseddu, Margherita Piras, Mary Benedetti e Ernesto Madau, dallo scrittore Antonio Pibiri, dalle carissime amiche di Luca, Angela ed Amalia Nuvoli, e dalla mamma di Luca Andreina Uldanck. Affidato alla prof.ssa Benedetti, insegnante di italiano di Luca negli anni del liceo, il ritratto del giovane autore, attraverso la lettura di un testo scritto dalla stessa insegnante in occasione della presentazione di Luca ad un concorso letterario. L’immagine di quel ragazzo, che pur giovanissimo aveva già maturato un precoce talento per la scrittura e cercava di interpretare il mondo con gli occhi della poesia, ha suscitato grande coinvolgimento emotivo nei presenti.



Si è proseguito con la premiazione della sezione “Poesia”, che ha visto il numero maggiore di partecipanti, ben ventisei. Infine la commissione ha espresso le proprie valutazioni: primo premio a Cristian Grosso (5^ A, Liceo Artistico F. Costantino), il secondo a Elisa Nulvesu 4^H, Liceo Linguistico G. Manno), il terzo a Alessio Silanos ( 4^C Istituto Tecnico A. Roth). Un particolare apprezzamento è stato espresso nei confronti di Cristian Grosso, già vincitore della passata edizione ed autore del testo “Le vene, l'anima. Il sangue, l'anarchia”, edito da Catartica nel 2020 che, con grande emozione ha dichiarato di essersi avvicinato alla scrittura grazie proprio al “Concorso Luca Scognamillo”. Nella sezione “Racconto breve” i partecipanti sono stati cinque e sono stati premiati: al primo posto, Marco Saba (4^H liceo linguistico G. Manno), al secondo, Jessica Santaniello (4^A liceo artistico F. Costantino), al terzo Matteo Isacco Soggiu (4^C Istituto Tecnico A. Roth).La sezione “Canzone” ha visto la partecipazione di due studenti, entrambe della 3^C Scienze Umane del “Fermi”, Davide Restivo e Yanis Duvnjak che, con il supporto tecnico dei loro compagni, si sono esibiti dal vivo nelle loro composizioni Rap. La commissione ha molto apprezzato entrambe i testi, ma ha giudicato più completo il lavoro di Davide Restivo, risultato quindi il vincitore nella sezione “Canzone”.



Il momento della premiazione è sempre vissuto da tutti con grande partecipazione e per tutte le sezioni vengono lette le motivazioni dei premi elaborate dalla giuria. Ogni anno, è la mamma di Luca, Andreina, che, con affetto ed emozione, consegna i premi agli studenti. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione e una medaglia. La libreria “Il Labirinto” ha omaggiato con un libro i primi classificati di ogni sezione. Premi speciali e targhe-ricordo per i migliori elaborati sono stati offerti dalla famiglia Scognamillo. Particolarmente gradito dai premiati è stato il dono del testo di poesie “Il Poeta dei Silenzi” pubblicato da Luca Scognamillo nel 2008. «Prezioso, per la riuscita della manifestazione, è stato il supporto tecnico e organizzativo degli assistenti Nadia Fattor e Roberto Sanna. In chiusura della serata, il dirigente scolastico dell’Istituto “E. Fermi” (che associa i tre licei cittadini) Mario Peretto ha elogiato l’iniziativa, istituita e portata avanti dai suoi predecessori, ha ringraziato la famiglia Scognamillo per il lodevole coinvolgimento degli studenti in un’attività culturale così sentita e partecipata e si è complimentato con tutti gli insegnanti impegnati nel progetto, nel coordinamento delle varie sezioni e in tutti gli aspetti organizzativi del concorso e della cerimonia di premiazione.