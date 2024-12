S.A. 13 giugno 2022 Ritorna Birralguer dal 23 al 25 giugno La cornice scelta è il Piazzale della Pace. Saranno ben 10 gli stand e track food con prelibatezze e sapori da tutto il mondo. Il programma e le band



Dopo due anni di difficoltà collettiva è giunto il momento della ripartenza anche per il Birralguer – Sardinian Craft Beer Fest. Il più longevo festival di birre artigianali in Sardegna giunge alla 15esima edizione, torna al suo format originario e soprattutto lo fa in grande stile in una nuova location vista mare e con due special guest sul palco: Frankie hi-nrg mc e i Train To Roots. La cornice scelta è il Piazzale della Pace, ampio spazio affacciato sul porto di Alghero e dalla denominazione importante in questo periodo storico. Ed è da qui che gli organizzatori – l’associazione di promozione turistica Beach Group Alguer – e i partner istituzionali – Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Fondazione Sardegna – vogliono mandare il proprio messaggio contro ogni guerra.



Anche le date scelte hanno una valore simbolico importante, dal 23 al 25 giugno: il primo fine settimana d’estate e a cavallo con le celebrazioni di San Giovanni, protettore dei cantori. E a proposito di musica questa edizione del Birralguer – Sardinian Craft Beer Fest mette in scena un calendario di concerti e dj set di richiamo nazionale – Frankie hi-nrg mc, Train To Roots e Riff Raff – e tantissimi altri progetti: l’estate musicale nella Riviera del Corallo inizia col botto grazie al Birralguer. Vediamo nell’ordine il calendario della sezione musicale. L’apertura del festival, giovedì 23 giugno, spetta ai Tremendi e alle loro sonorità folk-rock e patchanka, a seguire il pop dei Senza Base e a chiudere Frankie hi-nrg mc: il più celebre rapper italiano si esibisce in un dj set in cui spazia tra elettronica e hip-hop e interpreta live alcuni dei suoi maggior successi. Venerdì 24 sul palco del Piazzale della Pace la party band dei Cover Garden e lo storico tributo agli AC/DC, i Riff Raff. Nell’ultima giornata, sabato 25 giugno, si parte con le sonorità rock’n’roll anni ‘50 con The Shakin’ Apes per poi ascoltare in anteprima il nuovo spettacolo dei Train To Roots, la reggae band sarda è pronta a lanciare proprio da Alghero il tour internazionale.



La Sardegna è il cuore di Birralguer Sardinian Craft Beer Fest e ogni territorio sarà rappresentato dalla 14 birrifici artigianali e dai loro mastri birrai presenti: Dolmen (Uri), Centoteste (Tortolì), BAM (Mogoro), ‘Nora (Oliena), Apistica Tocco e Birra Sòrrisi (Villasor), Isola e Seddiau (Thiesi), Coros (Usini), Doppio Malto (Iglesias), Chemu (Cagliari), Sorres (Borutta), Astore (Sassari) e Nugoresa (Nuoro). A questi si aggiunge la amatissima non filtrata dell’Ichnusa. Birra artigianale, musica dal vivo e cultura gastronomica sono da sempre i pilastri del Birralguer Sardinian Craft Beer Fest: la trilogia della qualità. E questa 15esima edizione ci caratterizza per un ulteriore salto in avanti anche nei servizi gastronomici, sia dal punto di vista della qualità che della quantità.



Saranno ben 10 gli stand e track food con prelibatezze e sapori da tutto il mondo ma con un’attenzione particolare alla tradizione culinaria sarda ovviamente rivisitata in versione street food. Sarà anche l’occasione per vedere all’opera chef affermati in show cooking aperti al pubblico. L’estate nella Riviera del Corallo non poteva iniziare meglio e soprattutto non ci poteva essere modo migliore per il Birralguer Sardinian Craft Beer Fest di ripartire dopo due anni davvero difficili. L’appuntamento è per giovedì 23 giugno alle ore 18 al Piazzale della Pace di Alghero per il taglio del nastro color arcobaleno in segno di pace e l’apertura dei fusti della 15esima edizione del Birralguer.