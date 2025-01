Cor 16 giugno 2022 JazzAlguer: trio Esperanto a Palmavera La rassegna organizzata ad Alghero (Ss) dall´associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica del batterista Massimo Russino, quest´anno alla sua quinta edizione, lascerà per una sera le mura cittadine



ALGHERO - Dopo la cantante americana Denia Ridley, protagonista il 30 aprile, e i Neri Per Caso, di scena il 21 maggio, JazzAlguer vive questa domenica – 19 giugno - il suo terzo appuntamento. La rassegna organizzata ad Alghero (Ss) dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica del batterista Massimo Russino, quest'anno alla sua quinta edizione, lascerà per una sera le mura cittadine per trasferirsi al Nuraghe Palmavera (a tredici chilometri di distanza da Alghero), uno dei siti più importanti e significativi della civiltà megalitica sarda. In questa cornice dal fascino millenario risuoneranno dalle 19 le note di Esperanto, progetto musicale nato dall'incontro tra il giovane ed eclettico chitarrista e compositore Luca Falomi e il bassista e compositore Riccardo Barbera. Il legame artistico tra i due musicisti ha prodotto diverse registrazioni, sfociate in una visione condivisa e una naturale sinergia, alla quale si è unito con estro e naturalezza il batterista Rodolfo Cervetto, conferendo al progetto una rara sensibilità e creatività.



Quella di Esperanto è una musica prettamente strumentale in cui si fondono idiomi diversi, dal jazz alla world music passando per la sperimentazione e l'avanguardia. La performance del trio è un'esperienza evocativa, un nuovo itinerario fuori dallo spazio, dal tempo e dal luogo, che prende per mano l'ascoltatore portandolo a esplorare nuovi mondi e nuove sonorità. Esperanto ha pubblicato il suo primo album omonimo giusto due anni fa, nel giugno del 2020, con la partecipazione del sassofonista Javier Girotto e del fisarmonicista Fausto Beccalossi. È invece annunciato per il prossimo settembre il secondo disco del trio, dedicato alla voce, che vedrà la presenza come ospiti di Petra Magoni, Cluster, Anais Drago, Alessia Martegiani, Esmeralda Sciascia e Stéphane Casalta. Il biglietto per il concerto costa 12 euro. Prevendite online e al botteghino, aperto dalle 18 la sera del concerto al Nuraghe Palmavera. Bus navetta in partenza sempre alle 18 da Alghero, in via Catalogna: biglietto di andata e ritorno a 8 euro. Info e prenotazioni al 339 34 41 828 e all'indirizzo di posta elettronica bayouclub.info@gmail.com.



Dopo il trio Esperanto, prossimo appuntamento con JazzAlguer venerdì 15 luglio, quando la rassegna ritroverà il suo ideatore e primo direttore artistico: Paolo Fresu. Il trombettista sardo è atteso in concerto ad Alghero, sul palco di Lo Quarter, con il violoncellista carioca Jaques Morelenbaum e Rita Marcotulli al pianoforte per un affascinante viaggio musicale a cavallo tra atmosfere classicamente mediterranee e vicine alle latitudini brasiliane. Info e prenotazioni al 339 34 41 828 e via mail all'indirizzo bayouclub.info@gmail.com. La quinta edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, del Banco di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu.