Alghero, è morto l´automobilista in coma dopo la lite

Cor 16 giugno 2022 Alghero, è morto lŽautomobilista in coma dopo la lite Morto lŽautomobilista finito in coma dopo la lite per una mancata precedenza: Roberto Delrio non ce l’ha fatta. Nei guai lŽaltro conducente, un uomo di 40 anni



ALGHERO - Niente da fare. Dopo circa una settimana in Rianimazione per Roberto Delrio non c'è stato niente da fare. Il 62enne algherese finito in coma in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi con un motociclista di 40 anni è deceduto a Sassari dove era ricoverato. Erano apparse da subito gravissime le condizioni dell'uomo che giovedì scorso aveva avuto una scazzottata in mezzo alla strada. L'uomo, nel litigio, era caduto sbattendo la testa sull'asfalto.