S.A. 25 giugno 2022 Dal 28 giugno aperte le iscrizioni ad UnissTest Apertura delle iscrizioni ad UnissTest, la Summer School dell´Università di Sassari di preparazione ai test per l´accesso ai corsi di laurea a numero programmato



SASSARI - L’Università di Sassari promuove anche quest’anno la Summer School UnissTEST, la scuola estiva che prepara ai test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Questa iniziativa è destinata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori ed a coloro che, già in possesso di diploma, intendano iscriversi ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Professioni Sanitarie e Medicina Veterinaria.



Come nelle precedenti edizioni, il corso è gratuito e si svolgerà in presenza, presso il Polo universitario di via Vienna. L’accesso è limitato a 220 posti, che verranno assegnati mediante iscrizione da effettuarsi attraverso l’apposito link https://www.uniss.it/summerschoolunisstest a partire dalle ore 10,00 del 28 giugno alle ore 10,00 del 29 giugno.



L’attività della scuola si articolerà dal 18 al 29 luglio con lezioni ed esercitazioni sul metodo di studio e sui principali argomenti oggetto del test e in una seconda fase, dal 29 agosto, con prove simulate del test di ammissione con correzione commentata da docenti e tutor di ateneo. Questa iniziativa rientra tra le attività del progetto “Orientamento all’istruzione universitaria o equivalente” finanziato dal POR FSE Regione Sardegna 2014-2020. Per tutte le informazioni relative ad UnissTEST sono attivi l’indirizzo email unisstest@uniss.it e i contatti telefonici 3312699176 e 3312699239.