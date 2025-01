S.A. 27 giugno 2022 Notturni ai conservatori di Sassari e Cagliari Il cartellone propone 8 appuntamenti che fino al 2 agosto vedranno assoluti protagonisti gli allievi delle due istituzioni di alta formazione musicale



SASSARI - Prosegue la rassegna “Notturni Contemporanei organizzata dal Conservatorio di Musica “G.P. da Palestrina” di Cagliari in collaborazione col Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari. Il cartellone propone 8 appuntamenti che fino al 2 agosto vedranno assoluti protagonisti gli allievi delle due istituzioni di alta formazione musicale. Lunedì 27 giugno alle 21 sul palco della Sala Sassu saliranno Gian Michele Milia (pianoforte) e il trio costituito da Pietro Nonnis (flauto), Omar Leone (violoncello), Melania Bertolo (pianoforte). Il concerto sarà replicato a Cagliari martedì 28 giugno alle ore 21.30 alla Galleria Comunale d’Arte. Nuovo appuntamento anche per la rassegna “ i Mercoledì del conservatorio” che presenta il 29 giugno in Sala Sassu alle 19 un concerto del pianista Paolo Ehrenheim vincitore del Premio Eggmann-Giangrandi 2021 dal titolo “Vie nuove” – 1853: incontri e risvegli a casa Schumann” Musiche di Schumann, Wieck, Brahms.