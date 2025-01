Cor 28 giugno 2022 Manca l´acqua, pressing su Conoci e Abbanoa I consiglieri comunali Gabriella Esposito, Mario Bruno e Pietro Sartore spronano il sindaco di Alghero ad intervenire e mario Conoci si rivolge ad Abbanoa affinché dimostri tempestività nella risoluzioni dei problemi nell´agro



ALGHERO - «Abbanoa rispristini l’acqua nelle borgate algheresi. Assurdo che manchi l’acqua da venerdì scorso nelle borgate senza alcuna comunicazione da parte di Abbanoa e da parte del Sindaco di Alghero su motivazioni e tempi di ripristino di un servizio essenziale. Non basta l’autobotte, ci sono diritti da rispettare e persone che pagano le tesse e chiedono di poter avere l’acqua nelle case e nei luoghi di lavoro. Il Sindaco pretenda dalla sua partecipata risposte in tempi rapidi e informi subito la popolazione. Ci sono persone anziane, cittadini privi di automezzi, persone con disabilità che attendono: serve un servizio porta a porta non solo in borgata a Santa Maria La Palma. Si ponga fine a questo disservizio immane».



Così i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Mario Bruno e Pietro Sartore spronano il sindaco di Alghero ad intervenire e Mario Conoci si rivolge immediatamente ad Abbanoa affinché dimostri tempestività nella risoluzioni dei problemi nell'agro.



Chiede un rapido intervento che consenta la tempestiva ripresa del servizio idrico nelle borgate di Guardia Grande, Santa Maria La Palma e Sa Segada. Ma soprattutto chiede «che sia potenziato il servizio sostitutivo di fornitura idrica mediante autobotte in quanto, al momento, il suddetto servizio risulta inadeguato rispetto alle esigenze dei miei concittadini». L’esecuzione dell’intervento in urgenza è stato comunicato dall'ente gestore del servizio idrico al Comune di Alghero nella giornata di ieri, 27 giugno. Abbanoa ha informato della sostituzione di una pompa sommersa, con conseguente interruzione del servizio di erogazione che sarebbe dovuto riprendere in serata. «Ad oggi, invece - segnala il Sindaco - presso le borgate di Guardia Grande, Santa Maria La Palma e Sa Segada, il servizio di fornitura idrico non è stato ancora ripristinato con gravi disagi per la popolazione, fortemente acuiti dalle elevate temperature».