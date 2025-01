Cor 30 giugno 2022 Ritorna il Grand Prix Corallo di Alghero Venerdì 1 luglio a Porta Terra è in programma alle ore 10 la confenenza stampa di presentazione della manifestazione con il Sindaco Mario Conoci, il vicepresidente della Fondazione Alghero Pierpaolo Carta e gli organizzatori della Asd Valverde con il giornalista Nicola Nieddu che illustraranno ogni dettaglio della manifestazione



ALGHERO - Il "Grand Prix Corallo" ritorna dopo due anni di stop a causa della pandemia e festeggia la ventesima edizione con la presenza di numerosi personaggi popolari della Tv, del cinema, della musica e del giornalismo. Il premio, organizzato dalla Asd Valverde del presidente Costantino Marcias, è nato nel 2001 da un'idea del giornalista Nicola Nieddu (nella foto). La serata di gala del 9 luglio si terrà al Quarter e sarà preceduta, venerdì 8 luglio, da un convegno sul mondo dell'informazione radiofonica in Italia, organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Sardegna. Domani, Venerdì 1 luglio a Porta Terra è in programma alle ore 10 la confenenza stampa di presentazione della manifestazione con il Sindaco Mario Conoci, il vicepresidente della Fondazione Alghero Pierpaolo Carta e gli organizzatori della Asd Valverde con il giornalista Nicola Nieddu che illustraranno ogni dettaglio della manifestazione.