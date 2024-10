Cor 2 luglio 2022 Marijuana illegale a Bitti: arresti Nei guai due giovani di 19 e 25 anni per la violazione della normativa inerente gli stupefacenti. Provvidenziale l´intervento della Polizia stradale di Bitti e della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polstrada di Nuoro



NUORO - Nei giorni scorsi, nel centro abitato di Bitti, il personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto due giovani, di anni 19 e 25, per la violazione della normativa inerente gli stupefacenti. Una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Bitti, nel rientrare in sede, ha ricevuto una segnalazione che da un vicino immobile disabitato, proveniva un forte odore di marijuana.



Giunti sul posto, preso atto della veridicità della notizia, gli agenti, coadiuvati dal personale della Squadra Polizia Giudiziaria della Sezione Polstrada di Nuoro, ha potuto constatare che i due nel frattempo reperiti presso i loro domicili, detenevano illecitamente, in assenza della prescritta documentazione d’origine per la produzione, il trasporto e la commercializzazione, ben 212 kg di sostanza vegetale essiccata, risultata essere canapa indiana, contenuta in 56 scatole di cartone sigillate, una bilancia elettronica e sacchi di cellophane per il confezionamento.



Sono in corso di accertamenti quantitativi sulla sostanza sequestrata. A seguito dell’operazione i due soggetti, su disposizione del Sostituto Procuratore di Turno presso la Procura della Repubblica di Nuoro, sono stati tradotti in regime di detenzione domiciliare presso le rispettive residenze e nella giornata di ieri l’arresto è stato convalidato.