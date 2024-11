Cor 21 luglio 2022 Musica & Natura a Porto Torres e Alghero Arte e cultura con “Musica & Natura”: al via la XVII stagione concertistica a Porto Torres e Alghero. Da venerdì 22 luglio si inaugura la manifestazione musicale che si concluderà il 25 agosto



ALGHERO - Suoni e canti, musica classica, jazz e contemporanea per la XVII edizione di “Musica & Natura”, la rassegna concertistica ideata e realizzata dall’associazione Musicando Insieme che festeggia i suoi trent’anni di attività, a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Da venerdì 22 luglio si inaugura la manifestazione musicale che si concluderà il 25 agosto, ventitré concerti nei luoghi d’arte e di pregio architettonico, spazi suggestivi tra la Basilica di San Gavino (9 concerti), il giardino delle Tenute Li Lioni (8 concerti), a Porto Torres, e il Chiostro di San Francesco ad Alghero (6 concerti). La manifestazione offre al pubblico nomi prestigiosi di fama nazionale e internazionale, una serie di spettacoli e una varietà di generi, per sostenere e valorizzare l’arte e la cultura, ma anche la bellezza delle location, aree verdi all’aria aperta e di grande atmosfera.



Come ogni edizione il programma si arricchisce dei corsi di perfezionamento strumentale destinato ai giovani musicisti, due Master Class, di flauto e clarinetto con lezioni individuali tenute rispettivamente dai maestri Antonio Amenduni e Calogero Palermo. Sul palcoscenico professionisti della musica e giovani talenti che si inseriscono tra i musicisti di esperienza come il pianista Claudio Sanna e il violoncellista Giuseppe Fadda, protagonisti del concerto inaugurale in programma venerdì 22 luglio alle 21.30 nella basilica di San Gavino a Porto Torres. La chiesa millenaria ospiterà il 27 il gruppo “Tanakh- Musica e Canti dei popoli sefarditi”, mentre giovedì 28 sarà la volta del concerto finale di Masterclass di flauto e ottavino diretto dai maestri Antonio Amenduni e Bruno Paoli Lombardi.



Si ritorna sul palco per un concerto finale di flauto anche il 3 agosto, sempre nella basilica romanica. I violoncellisti dell’ensemble “La siesta napoletana” si esibiranno nella splendida cornice dell’antica chiesa giovedì 4 agosto, mentre l’8 agosto si farà spazio al concerto di sassofoni con Alma Saxophone Quartet. Si prosegue il 12 con il duo fisarmonica e pianoforte “Aspera Ghenadie Rotari” per terminare il 13 con l’esibizione finale di masterclass di clarinetto diretto dal maestro Calogero Palermo, infine lunedì 15 il concerto per fagotto di Ferragosto con l’Ars Musicandi Ensemble diretto dal maestro Patrick De Ritis.



Lo splendido giardino di Li Lioni farà da scenario a otto concerti di musica moderna, classica e jazz, con il gruppo Crêuza De Mä che si esibirà domenica 24 luglio alle 21, il Gms Quartet del sassofonista Marco Maiore salirà sul palco il 28, seguito dall’esibizione del duo Together nella giornata di martedì 2 agosto. Sabato 6 andranno in scena i violoncellisti de “La siesta napoletana” mentre l’11 si assisterà al concerto di fisarmonica di Ghenadie Rotari, domenica 14 spazio ai Movlin Sextet e giovedì 18 agosto a fare compagnia al pubblico ci penserà la cantante Pina Muroni con il suo gruppo Black Notes. L’ultimo concerto all’aria aperta è previsto per giovedì 25 agosto con i Saverio Zura Jazz Quintet.



La manifestazione si trasferisce in parte nella città di Alghero nel complesso religioso di San Francesco, l’affascinante monumento che ospiterà sei concerti. Si parte sabato 23 luglio alle 21 con la replica del concerto insieme al pianista Claudio Sanna e al violoncellista Giuseppe Fadda, venerdì 29 toccherà al gruppo “Tanakh- Musica e Canti dei popoli sefarditi” e domenica 31 luglio sarà la voce di Denise Gueje, con Marco Carta alla chitarra a fare un omaggio a Federico Garcia Lorca. Venerdì 5 agosto ritorna l’ensemble “La siesta napoletana” e ancora martedì 9 il gruppo Alma Saxophone Quartet, per chiudere in bellezza sabato 13 agosto con il Coro Polifonico Turritano diretto dal maestro Laura Lambroni.