Cor 26 luglio 2022 Sessant´anni di Tennis Club Alghero Il Tennis Club Alghero ha festeggiato i suoi sessant´anni. Con due anni di ritardo a causa della pandemia, il circolo algherese nato nel 1960 ha spento le sue prime sessanta candeline nel corso di una cena sociale nella cornice di Villa Loreto



ALGHERO - Il Tennis Club Alghero ha festeggiato i suoi sessant'anni. Con due anni di ritardo a causa della pandemia, il circolo algherese nato nel 1960 ha spento le sue prime sessanta candeline nel corso di una cena sociale nella cornice di Villa Loreto.



L'occasione è stata propizia per premiare vecchi e nuovi alfieri del club algherese, dai soci storici a quelli che hanno vinto il torneo sociale, passando per i giocatori che hanno centrato la promozione in B1 nazionale. Un ringraziamento per i dirigenti che hanno accompagnato il circolo in questi sessant'anni, tra tornei amatoriali ed eventi di respiro internazionale (La Corallina ha offerto rami di corallo per i soci fondatori), e un plauso per i maestri che hanno fatto crescere sui campi di Via Tarragona prima e di Maria Pia poi, generazioni di giovani racchette algheresi.



Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, il sindaco di Alghero Mario Conoci, il consigliere regionale ed ex primo cittadino Marco Tedde, il vicesindaco Giovanna Caria, l'assessore comunale Emiliano Piras e il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu che, nel corso del suo intervento, ha ricordato anche la sua vittoria nei Campionati Sociali Assoluti 1982.