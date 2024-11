Cor 26 luglio 2022 Alghero, tutti gli eventi della settimana Musica classica e jazz, cinema, la travolgente comedy e il primo grande evento nei rinnovati spazi dell´Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia col concerto di Tananai + Villabanks



ALGHERO - Musica classica e jazz, cinema, la travolgente comedy e il primo grande evento nei rinnovati spazi dell'Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia col concerto di Tananai + Villabanks. Entra nel vivo #ALGHEROEXPERIENCE, la stagione di eventi più lunga e ricca di sempre, con appuntamenti capaci di intercettare i gusti più svariati per soddisfare anche i turisti più esigenti. Tutti gli eventi avranno una cornice social con curiosità e foto. Info e biglietti online e presso l'Atelier #3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 tutti i giorni dalle ore 18 alle 21 ed il sabato anche la mattina dalle ore 10 alle ore 13. Di seguito il calendario settimanale completo.



LUNEDÌ 25 LUGLIO



Festival Cinema delle Terre del Mare | A cura della Società Umanitaria

SALA CONFERENZE LO QUARTER ORE 18.30 Indie PescAmare di Andrea Lodovichetti

[Italia, 2019, 60’] o.v. | sub. it

Menzione speciale Fiorenzo Serra Film Festival 2019

Interviene il regista Andrea Lodovichetti



Festival Cinema delle Terre del Mare | A cura della Società Umanitaria

CAMPERKIDS – SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO ORE 21.00

Cinema errante… sotto un cielo stellante Rassegna cinematografica per bambini dai 5 ai 10 anni

Un’idea dell’Associazione Fuori di Camper

Richiesta la prenotazione: +39 349 63 34 711



Festival Cinema delle Terre del Mare | A cura della Società Umanitaria

PIAZZA VENEZIA GIULIA – FERTILIA ORE 22.00

Night on earth Fertilia istriana di Cristina Mantis

[Italia, 2021, 35’] o.v. | sub. en

Intervengono la regista Cristina Mantis e la sceneggiatrice Daniela Piu

Fertilia è una piccola Istria in cui si respira la dolorosa storia dell’esodo degli istriani e la loro integrazione con la popolazione sarda. Un esempio vincente dell’incontro di culture che si tesero e si tendono la mano: la sarda e la giuliano-dalmata, l’algherese e la ferrarese.

In collaborazione con Comitato di Quartiere Fertilia – Arenosu, Centro Commerciale Naturale e Comitato Festeggiamenti San Marco Fertilia



ORE 21.00

Festival Melos VIII Edizione

Cristiano Porqueddu | concerto chitarra A cura di Centro Studi Saser

Dove: Chiesa di San Francesco



MARTEDÌ 26 LUGLIO



Festival Cinema delle Terre del Mare | A cura della Società Umanitaria

SCALO TARANTIELLO ORE 9.00

Alghero Città del Cinema Itinerario di cineturismo

Un’idea della Società Umanitaria di Alghero a cura di Nadia Rondello della Società Umanitaria di Alghero e Maria Cau di A S’Andira

Richiesta la prenotazione: sms +39 328 92 26 392 | email asandira@gmail.com



Festival Cinema delle Terre del Mare | A cura della Società Umanitaria

SALA CONFERENZE LO QUARTER ORE 10.30

Indie Rien à foutre di Julie Lecoustre ed Emmanuel Marre

[Belgio, Francia, 2021, 110’] o.v. | sub. it

Tra la passione per Instagram e il vago sogno di lavorare per una compagnia aerea di alto livello, Cassandre vive la sua ruotine, finché un imprevisto non la mette di fronte alle sue origini e a un trauma che cerca di dimenticare.



Festival Cinema delle Terre del Mare | A cura della Società Umanitaria

SALA CONFERENZE LO QUARTER ORE 18.30

Indie Ananda di Stefano Deffenu

[Italia, 2020, 60’] o.v. | sub. it

Selezionato al 55th Karlovy Vary International Film Festival

Interviene il regista Stefano Deffenu



Festival Cinema delle Terre del Mare | A cura della Società Umanitaria

CAMPERKIDS – SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO ORE 21.00



Cinema errante… sotto un cielo stellante Rassegna cinematografica per bambini dai 5 ai 10 anni

Un’idea dell’Associazione Fuori di Camper

Richiesta la prenotazione: +39 349 63 34 711



La canzone del mare di Tomm Moore

[Irlanda, Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Francia, 2014, 93’] v. it

Ben e la sua sorellina Saoirse, l’ultima bambina foca, si avventurano in un viaggio fantastico attraverso un mondo sbiadito di antiche leggende e magia nel tentativo di ritornare nella loro casa vicino al mare.



Festival Cinema delle Terre del Mare | A cura della Società Umanitaria

STABILIMENTO ROSANNA – SPIAGGIA MARIA PIA ORE 22.00

Night on earth El ventre del mar di Agustí Villaronga

[Spagna, 2021, 78’] o.v. | sub. it a cura di Emanuela Forgetta

Interviene l’attore protagonista Roger Casamajor



MERCOLEDÌ 27 LUGLIO Ore 21.30

Jazzalguer V edizione

JILL SAWARD (from Shakatak) 4et | con Jill Saward (voce) Mariano Tedde (piano) e Salvatore Maltana (contrabbasso) Massimo Russino (batteria)

A cura di Bayou Club Events

Dove: Lo Quarter

Biglietti: € 15

Info e prenotazioni: T. +39 339 34 41 828 | bayouclub.info@gmail.com



VENERDÌ 29 LUGLIO Ore 21.30

Alguer Comedy Show

DA VIVO | spettacolo di e con Angelo Duro

Dove: Lo Quarter

Info presso Atelier#3 via Carlo Alberto, 84 (sould-out)



SABATO 30 LUGLIO Ore 21.00

Festival Abbabula

TANANAI + VILLABANKS dj set | concerto

A cura della Cooperativa Le ragazze Terribili e Shining Production

Dove: Anfiteatro Ivan Graziani

Biglietti: € 25 (+ diritti di prevendita) | Prevendite nei circuiti Ticketone, Mailticket e BoxOffice Biglietti disponibili presso la sede delle Ragazze Terribili a Sassari in via Roma 144. 079 278275



SABATO 30 LUGLIO Ore 21.00

Rassegna “Teatri di prima necessità_Quante storie” Venere in pelliccia | dalla trasposizione teatrale di David Ives dall'omonimo romanzo di Leopold von Sacher-Masoch con Antonello Foddis e Giuseppe Ligios

A cura della Compagnia Teatro d’Inverno

Dove: Teatro Civico

Info Biglietti € 5 | 333 8578630 | prenotazioni@teatrodinverno.it



DOMENICA 31 LUGLIO Ore 21.30

Jazzalguer V edizione

ORCHESTRA JAZZ DELLA SARDEGNA + WOODSTORE FT. TERO SAARTI “Wide Sounds” | concerto Quartet plus One

A cura di Bayou Club Events

Dove: Lo Quarter

Biglietti: € 18 Info e prenotazioni: T. +39 339 34 41 828 | bayouclub.info@gmail.com