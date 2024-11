S.A. 27 luglio 2022 32 paesi per Autunno in Barbagia 2022 La nuova edizione della manifestazione coinvolge 32 paesi del territorio del Nuorese, in un calendario di eventi in programma dal 3 settembre al 18 dicembre 2022



NUORO - La 22° edizione di “Autunno in Barbagia” si svolgerà nei paesi di Bitti, Oliena, Sarule, Dorgali, Teti, Austis, Orani, Lula, Meana Sardo, Orotelli, Gavoi, Lollove, Tonara, Onanì, Orgosolo, Belvì, Sorgono, Aritzo, Desulo, Ottana, Ovodda, Mamoiada, Nuoro, Tiana, Atzara, Ollolai, Gadoni, Oniferi, Orune, Ortueri, Fonni e Olzai.



L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Giovanni Chessa, il Presidente della CCIAA di Nuoro, Agostino Cicalò, ed il Presidente dell’ASPEN, Roberto Cadeddu, presenteranno alla stampa la nuova edizione della manifestazione che coinvolge 32 paesi del territorio del Nuorese, in un calendario di eventi in programma dal 3 settembre al 18 dicembre 2022.



L'appuntamento è mercoledì 3 agosto 2022 alle ore 10:30, presso la sede dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. La manifestazione è organizzata e promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua Azienda Speciale ASPEN.