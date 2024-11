S.A. 8 agosto 2022 Storytelling e musica a Putifigari Venerdì 12 agosto a Putifigari arrivano Wu Ming 1, Jadel Andreetto e Luca Crovi per una serata di emozioni tra nuovi romanzi, storytelling su Long John Silver e musica



PUTIFIGARI - Venerdì 12 agosto il festival Dall'altra parte del mare torna a Putifigari con una serata dedicata al mistero e alla grande letteratura. Protagonisti saranno tre grandi scrittori: Jadel Andreetto, Wu Ming e Luca Crovi. Si comincia alle 20 in Piazza Boyl con Jadeel Andreetto e Wu Ming 1 che discuteranno del nuovo giallo di Andreetto “La parola amore uccide” (Rizzoli 2022).



Alle 21,00, poi Luca Crovi, una delle voci più amate del giallo italiano, racconterà le avventure e i misteri di Long John Silver (il pirata de “L'Isola del tesoro”) con uno storytelling tratto dal suo "Il libro segreto di Long John Silver" (Solferino), splendidamente illustrato da Peppo Bianchessi. Accompagnamento musicale a cura di Federica Crovi. Jadel Andreetto è uno scrittore, traduttore e giornalista italiano. È uno dei fondatori del collettivo Resistenze in Cirenaica e del collettivo Kai Zen. Ha curato diversi progetti e corsi di scrittura collaborativa tra cui Cronache dalla polvere (Bompiani 2019) sul colonialismo italiano.



Wu Ming 1 fa parte del collettivo di narratori Wu Ming, autori dei romanzi Q, 54, Manituana, Altai, L'Armata dei Sonnambuli, L'invisibile ovunque e Proletkult, usciti per Einaudi a partire dal 1999. Come solista è autore di New Thing (Einaudi 2004), Cent'anni a Nordest. Viaggio tra i fantasmi della «guera granda» (Rizzoli 2015), Point Lenana (con Roberto Santachiara, Einaudi 2013), Un viaggio che non promettiamo breve (Einaudi 2016) e La macchina del vento (Einaudi 2019). Per le edizioni Alegre dirige la collana Quinto Tipo, dedicata a narrazioni ibride e non-fiction creativa.