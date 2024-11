S.A. 8 agosto 2022 Omaggio al Tango al Museo Sanna Si esibiranno i musicisti dell’ARS Musicandi Ensemble, Claudio Sanna, pianoforte, Marco Ligas, violino, Donatella Parodi, viola, Giuseppe Fadda, violoncello, Luca Ghidini, contrabbasso



SASSARI - Ritorna la musica al Museo Sanna. Ad accompagnare le calde serate estive per visitatori e turisti un evento da non perdere. Dopo il successo di pubblico registrato per la sua riapertura, nel giardino del Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna”, in via Roma 64, Sassari, mercoledì 10 agosto 2022, alle 20.00, arriva il Quintetto ARS Musicandi Ensemble, che propone un concerto dal titolo: Le Grand Tango. Omaggio ad Astor Piazzolla.



L’esibizione del gruppo fa parte della rassegna musicale ‘Il Filo Rosso’, presentata dall’Associazione Polifonica Santa Cecilia Onlus.

L’evento è inserito nel cartellone delle iniziative in programma per la rassegna “Estate nei Musei in Sardegna 2022”, con lo slogan, Dietro una spiaggia c’è un museo che ti aspetta! Noi ci siamo…Tu? che prevede una serie di aperture straordinarie serali nei musei e luoghi della cultura della DRM, con ingresso gratuito. Si esibiranno i musicisti dell’ARS Musicandi Ensemble, Claudio Sanna, pianoforte, Marco Ligas, violino, Donatella Parodi, viola, Giuseppe Fadda, violoncello, Luca Ghidini, contrabbasso.