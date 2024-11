S.A. 11 agosto 2022 Musica&Natura: concerti a Porto Torres Prosegue la rassegna concertistica Musica & Natura a partire da giovedì 11 agosto alle ore 22 alle Tenute Li Lioni e venerdì 12 agosto alle 21.30 presso la basilica di San Gavino



PORTO TORRES - Proseguono i concerti di Musica & Natura nell’agosto musicale, organizzato dall’associazione Musicando Insieme per riportare le atmosfere della musica classica e contemporanea all’aperto e negli spazi suggestivi della basilica di San Gavino, monumento romanico di Porto Torres caratterizzato da qualità acustiche vivaci. Il talento del giovane fisarmonicista moldavo, Ghenadie Rotari, noto in tutto il mondo per le proprie capacità artistiche, accenderà la due giorni della manifestazione concertistica a cura del direttore artistico Donatella Parodi.



Sarà il protagonista della serata musicale in programma giovedì 11 agosto alle 22 ore nel giardino delle Tenute Li Lioni, dove porterà in scena un repertorio di musiche di Piazzolla, brani di Makkonen, Rameau, Zubitsky e Vanoni. Virtuoso della fisarmonica, “una vera rivelazione”, Rotari si è esibito in tutta Europa, Nord America e Asia, arrivando come finalista del talent show Romania’s got talent. Nel periodo della pandemia il musicista ha avviato un progetto su Instagram chiamato “Diario di quarantena”, che consiste in brevi pezzi commissionati che raffigurano la visione dei compositori sul periodo del Covid. Il progetto passerà dal palcoscenico virtuale a quello reale nella prossima stagione concertistica.



Cornice del prossimo appuntamento sarà la basilica millenaria di San Gavino, dove venerdì 12 agosto alle 21.30 il pubblico avrà l’occasione di ascoltare il “mago” della fisarmonica, forte di un curriculum eccellente, accompagnato al pianoforte da Valentina Vargiu. Il “Duo Aspera” versatile e dinamico eseguirà brani sul Tango Nuevo di Astor Piazzolla, una passione comune che li ha portati ad esplorare il nuovo suono combinato dei due strumenti musicali. Il Duo Aspera ha ricevuto premi e riconoscimenti in vari concorsi internazionali, tra cui il premio “Sony classical talent scout”. L’iniziativa si inserisce nel ricco cartellone della XVII edizione Musica & Natura 2022.



Nella foto: Duo Aspera