Bando per buoni spesa e Tari a Porto Torres

11 agosto 2022



PORTO TORRES - Il Comune avvia la nuova procedura per assegnare i voucher per acquistare o pagare generi alimentari, farmaci, beni di prima necessità e pagare utenze domestiche come la Tari. La misura è destinata alle famiglie che sono state maggiormente esposte agli effetti economici negativi dell'emergenza Covid-19. Parallelamente, come avvenuto lo scorso anno, viene riattivata la rete degli operatori economici disponibili ad accettare i buoni spesa: l'invito a manifestare l'interesse è rivolto a esercenti di attività del settore "alimentari", "generi di prima necessità", insieme a farmacie, operatori abilitati al pagamento elettronico delle utenze operanti nel territorio del Comune di Porto Torres. Entrambi i bandi, quello per le famiglie e quello per i commercianti, sono disponibili sul sito web del Comune.



I cittadini possono presentare la domanda, selezionando il terzo avviso, entro il prossimo 10 settembre, compilando la domanda online mediante utilizzo della Piattaforma SICARE accessibile dal sito web del Comune. I voucher potranno essere utilizzati entro il 30 ottobre del 2022. Gli esercizi commerciali potranno presentare la fattura per il rimborso entro il successivo 15 novembre. I soggetti che possono accedere al buono spese sono cittadini che si trovino in condizioni di disagio economico a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, con carenza di liquidità tale da non consentire di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. Per l’accesso al beneficio economico il nucleo familiare non dovrà superare la cifra netta di 800 euro mensili nei due mesi precedenti alla presentazione della domanda (giugno e luglio 2022) al netto delle spese sostenute. La cifra e la condizione di disagio va valutata con riferimento all’intero nucleo familiare del richiedente e non al singolo componente che presenta la domanda.



I voucher spesa sono utilizzabili per l'acquisto di alimenti e beni di prima necessità (prodotti essenziali per l’igiene della persona e della casa, farmaci) e spendibili solo presso gli esercizi commerciali del territorio aderenti all’iniziativa e indicati nel sito istituzionale. In aggiunta, potrà essere riconosciuto un ulteriore contributo al nucleo familiare per il pagamento della TARI e/o delle utenze domestiche relative agli anni 2021 e 2022. A tale fine occorrerà allegare il bollettino da pagare o la ricevuta di pagamento effettuato. «Abbiamo deciso di confermare questo progetto perché ha rappresentato una risposta concreta a chi si è trovato in condizione di disagio economico a causa della pandemia - dichiara l'assessora alle Politiche sociali Simona Fois - per questo rinnoviamo l'invito agli esercenti cittadini: è anche questo un modo per stare vicino a chi è in difficoltà e aiutare le famiglie a superare questo brutto periodo».