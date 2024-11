Cor 11 agosto 2022 Estate turritana col Festival del Folklore Il 13 agosto a Porto Torres il Festival del Folklore internazionale A Manu Tenta: Appuntamento sul lungomare di Balai, dove alle 19 e 30 prenderà il via la parata con tutti gli ospiti locali e internazionali. La sfilata si snoderà verso la Torre Aragonese



PORTO TORRES - Sabato 13 agosto il lungomare di Balai e lo spazio di fronte alla Torre Aragonese ospiteranno uno degli eventi più attesi dell'estate di Porto Torres. Alle 19 e 30 prenderà il via la tappa turritana del Festival internazionale del Folklore a Manu Tenta, evento organizzato dal gruppo Folk San Giorgio di Usini con il supporto del Comune di Porto Torres, della Regione Sardegna, dell'Associazione Intragnas e dei commercianti turritani riuniti nel cartellone di Note sotto la torre.



La manifestazione avrà come ospiti gruppi provenienti da Messico, Colombia, Costa Rica e Sud Africa, oltre a diverse realtà isolane. Appuntamento sul lungomare di Balai, dove alle 19 e 30 prenderà il via la parata con tutti gli ospiti locali e internazionali. La sfilata si snoderà verso la Torre Aragonese dove alle 21 e 30 prenderà il via il galà internazionale con le esibizioni dei gruppi. Il ruolo di introdurre gli interventi sarà affidato a Tonino Sanna, storico presentatore di eventi legati alle tradizioni e alla cultura sarda.



«Siamo una città portuale abituata all'incontro tra identità e storie diverse - dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco - per questo abbiamo voluto che l'appuntamento centrale del nostro ferragosto fosse all'insegna dello scambio culturale. Invitiamo tutti a partecipare a una bella serata di festa, colori e musica». Il cartellone del festival ha preso il via a Usini e prevede tappe a Romana, Benetutti, Iglesias, Dorgali, Ploaghe, Valledoria, Ossi e Tula.