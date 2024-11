S.A. 15 agosto 2022 Stintino festeggia 137 anni di storia Eat&Buffas, una serata dedicata allo street food d’autore, con vino e birre artigianali e lo spettacolo musicale di Forelock, che si terrà in Largo Cala d’Oliva



STINTINO - Stintino festeggia i suoi 137 anni di storia. A Ferragosto si terrà l’evento Eat&Buffas, una serata dedicata allo street food d’autore, con vino e birre artigianali e lo spettacolo musicale di Forelock, che si terrà in Largo Cala d’Oliva. L’Evento organizzato dall’associazione Eat&Buffas in collaborazione con il Comune di Stintino inizierà alle ore 18:00 e per una serata l’area di Largo Cala d’Oliva si trasformerà in un ristorante a cielo aperto e si potranno assaggiare alcune delle migliori birre artigianali internazionali e sarde.



«Una prima edizione che conferma il format del Eat&buffas. Insieme a birre artigianali e cibo di strada, da sempre protagonista dei nostri eventi – ricorda Danilo Carboni, vice presidente dell’associazione organizzatrice – affiancheremo un dj showcase di altissimo livello come Forelock». Le proposte gastronomiche sono molto variegate e saranno un vero percorso gustativo dal Nord al sud dell’isola.