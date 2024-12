Cor 21 agosto 2022 Le notti musicali: Martedì al via il festival I maestri internazionali della classica in città in occasione dell’Accademia internazionale di musica di Cagliari si esibiranno nelle tre super serate del 27, 28 e 29 agosto e negli altri momenti musicali in programma dal 23 agosto



CAGLIARI - I grandi nomi internazionali della classica sul palco dell’auditorium del Conservatorio di Cagliari per nove giorni all’insegna della musica più sublime. Da martedì 23 agosto il capoluogo isolano ospita Le notti musicali, il festival inserito nella XXII Accademia internazionale di musica di Cagliari che ogni fine estate porta in città, in qualità di docenti, alcuni tra i maggiori musicisti del panorama internazionale. Organizzata dall’associazione Sardegna in musica, in collaborazione con il Conservatorio “G. P. da Palestrina”, l’Accademia è l’occasione imperdibile per chiedere ai suoi grandi maestri di esibirsi davanti al pubblico nel festival che vede il suo clou le sere del 27, 28 e 29 agosto nell’Auditorium del Conservatorio ma che negli altri giorni proporrà l’esibizione degli stessi maestri, affiancati dai virtuosi dell’Accademia, anche nel giardino d’inverno del T Hotel e, nel pomeriggio, nel Conservatorio di Cagliari. Sono in arrivo Adrien La Marca, considerato da Le Monde “il nuovo eroe della viola”, Yun Yang Lee, pianista coreano di chiaro talento, Marc Danel e Gilles Millet, fondatori del celebre Quartetto Danel, Enrico Pace, pianista conosciuto per la delicatezza del suo tocco, il giovanissimo Cong Quartet, quartetto d’archi vincitore del prestigioso Concorso da camera internazionale Mozart di Salisburgo, sino all’apprezzato chitarrista Cristian Marcia che del festival è anche direttore artistico. I grandi maestri incontrano dunque i giovani virtuosi, talentuosi musicisti dalla carriera già avviata che non vogliono perdere l’occasione di perfezionarsi ancora grazie all’opportunità offerta dall’Accademia.