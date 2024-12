S.A. 24 agosto 2022 Oggi Gianna Nannini con guest star Paolo Fresu Questa sera la rocker italiana si esibirà all’Anfiteatro Maria Pia di Alghero con un ospite speciale. Un duetto atteso dal 2014 per i due artisti



ALGHERO - Un’estate di concerti per la più rock da sempre, Gianna Nannini, pronta a far saltare di gioia i suoi fan con le ultime date estive del tour italiano. Questa sera si esibirà all’Anfiteatro Maria Pia di Alghero con un ospite speciale, verrà a trovarla Paolo Fresu! Un duetto atteso dal 2014, una sorpresa improvvisa che scatenerà la migliore musica.



Gianna Nannini è accompagnata da Davide Tagliapietra alla direzione musicale e dalla sua La Band, con straordinariamente Thomas Lang alla batteria per queste ultime date del tour. Sarà un concerto elettro acustico con una scaletta che comprende le sue hit e tante sorprese, brani recenti come "La Differenza", “L’aria sta finendo” e “Motivo”, e quelli storici che hanno segnato la sua carriera come "Primadonna", "Revolution" e “Sei nell’anima”.



Nella foto (di Simone De Luca): Gianna Nannini