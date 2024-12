S.A. 26 agosto 2022 Dal 15 settembre Forma e Poesia nel Jazz Dal 15 al 19 settembre a Cagliari la venticinquesima edizione del festival Forma e Poesia nel Jazz. Tra i protagonisti Roberto Gatto, Quintorigo, Enzo Favata, James Senese, Chiara Civello e Rita Marcotulli



CAGLIARI - Il festival Forma e Poesia nel Jazz raggiunge l'importante traguardo della venticinquesima edizione, che si svolgerà a Cagliari dal 15 al 19 settembre, dopo una doppia anteprima in programma sabato 3 e domenica 4, e con una "coda" il 24. Promossa dall'omonima cooperativa con la direzione artistica di Nicola Spiga, la manifestazione ha puntato sin dagli esordi sul jazz italiano: una regola valida anche per questa edizione che si riconosce sotto il titolo "Restart", a sottolineare la ripartenza del festival (che ritorna al suo format abituale, dopo le ultime due edizioni condizionate dall'emergenza covid), ma anche il passaggio di testimone tra diverse generazioni di artisti, con un'alternanza sui palchi di nomi affermati come Roberto Gatto, i Quintorigo, Enzo Favata, James Senese, Chiara Civello, Rita Marcotulli, ed emergenti come i Freak Motel, Jacopo Ferrazza, Ivan Dalia, Andrea Schirru, tra gli altri.



Ma il titolo rimanda anche all'importante legame tra la musica e le più rilevanti questioni del nostro tempo: il festival, infatti, non "scommette" bensì crede fermamente nelle nuove generazioni di artisti che si affacciano sulla scena jazzistica, giovani che da una parte preparano il futuro del jazz, portando all'interno di un linguaggio storicamente codificato elementi sonori innovativi (elettronica, hip hop…), ma che sono anche sensibili alle tematiche che stanno rivoluzionando il nostro stile di vita. Forma e Poesia nel Jazz punta sui giovani anche perché vede in loro i principali protagonisti dell'impegno sociale, della green economy e delle varie declinazioni della sostenibilità (ambientale, alimentare, dei trasporti), concetti che il festival sostiene da tempo, anche con scelte produttive responsabili e l'adesione al progetto nazionale Jazz Takes the Green.



Il festival vivrà un preludio nel primo weekend di settembre con due diversi appuntamenti in altrettanti siti cagliaritani. Sabato 3, alle 20.30, il Teatro del Lago nel Parco di Monteclaro è la cornice ideale per "Mediterraneo. Le radici di un mito": protagonisti Mario Tozzi, il geologo noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive, e il sassofonista sardo Enzo Favata, musicista apprezzato sulla scena jazzistica nazionale e internazionale. Dal loro incontro scaturisce un affresco inedito del mito di Atlantide, un film senza immagini raccontato con le parole e i suoni, nel quale prendono forma paesaggi arcaici, miti dimenticati e ricerca scientifica, rivelando allo spettatore una geografia antica, sepolta nella stratificazione delle ere geologiche e preistoriche. L'indomani – domenica 4 – sarà invece la Basilica di San Saturnino, la chiesa più antica del capoluogo sardo, ad accogliere tra le sue navate il solo di Remo Anzovino, pianista e compositore che conta oltre 18 milioni di streams su Spotify in più di cento paesi nel mondo, uno dei nuovi autori di spicco della grande tradizione italiana della musica per film (Nastro D'Argento 2019 – Menzione Speciale per le colonne sonore originali dei film "Hitler contro Picasso e gli altri", "Van Gogh tra il grano e il cielo" e "Le Ninfee di Monet").



Nella foto: Enzo Favata