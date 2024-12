S.A. 29 agosto 2022 Città di Castelsardo: tutti i premiati Tutti i premiati lla VII^ edizione del Premio Giornalistico “Città di Castelsardo” che si terrà il giorno 1 e 2 settembre



SASSARI - Si è svolta stamattina a Sassari, nella sede della Camera di Commercio di Sassari, la conferenza stampa di presentazione della VII^ edizione del Genera Festival. L’evento principale del Festival è la VII^ edizione del Premio Giornalistico “Città di Castelsardo” che si terrà il giorno 1 e 2 settembre. Il tema predominante è legato alla sostenibilità che ha guidato le scelte della giuria presieduta da Gianni Garrucciu. Sostenibilità che si declina in tanti modi, probabilmente il più nobile riguarda l’alimentazione ed ecco la prima novità: il 1° settembre sarà assegnato a Maria Grazia Marilotti il premio “Castelsardo” per il giornalismo enogastronomico.



Il premio “Giovanni Canu” per la cronaca va, a pari merito, a Roberta Dore (Rai) e a Gianni Bazzoni (La Nuova Sardegna). Il premio “Pino Pinna” per il giornalismo sportivo è stato assegnato alla voce del calcio mondiale Bruno Pizzul. Il premio per il giornalismo d’inchiesta, intitolato a Piero Mannironi, è stato assegnato a Lucia Annunziata (RAI). I giornalisti Giampalo Cassitta e Tiziana Ribichesu (RAI), conduttori della serata della premiazione, hanno illustrato alcune importanti novità. Da quest’anno si è deciso di assegnare un premio per l’impegno civile e politico, culturale, artistico ed educativo in memoria di uno dei più importanti intellettuali sardi, Manlio Brigaglia, insignito da Carlo Azeglio Ciampi della medaglia d’oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte. Il premio va a Pasquale Alfieri (Corriere della Sera).



L’altra novità riguarda il premio “Le storie”, intitolato al giornalista Rai Peppino Fiori, biografo, tra gli altri, di Emilio Lussu, Antonio Gramsci ed Enrico Berlinguer, assegnato ex aequo a Silvia Sanna, (La Nuova Sardegna) e a Paolo Paolini (L’Unione Sarda). Il Premio “Città di Castelsardo” va invece alla vaticanista Giovanna Chirri (Ansa) e a Fabrizio Ferragni (Rai) che affiancano il loro nome a Enzo Biagi, Gianni Letta, Eugenio Scalfari, Indro Montanelli, Biagio Agnes, Gianni Letta, Luca Goldoni, Gianni Bisiach, Beppe Severgnini e Giovanna Pancheri.