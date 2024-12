video S.A. 29 agosto 2022 Superstar del Crossfit ad Alghero | Interviste Crossfitter svedesi, islandesi, finlandesi, greci e olandesi oltre che di italiani di assoluto livello e dei migliori sardi sulla scena della disciplina si danno appuntamento in città dal 2 al 4 settembre. Le interviste







Nella foto: un momento della conferenza stampa ALGHERO - Il countdown è partito per il Wod War 4 Mori che si terrà ad Alghero nel weekend del 2, 3 e 4 settembre 2022. Stamattina a presentare l'evento, alla presenza della stampa, di alcuni atleti e degli organizzatori, ospitati nella sala conferenze Lo Quarter con la Fondazione Alghero a fare da padrona di casa, oltre al presidente Andrea Delogu, sono cordialmente intervenuti il sindaco di Alghero Mario Conoci, il presidente della Camera di Commercio del nord Sardegna Stefano Visconti, il coach del Bad Boars CrossFit di Sassari Massimiliano Petrucci e l'amministratore delegato di Insula Events Gian Stefano Murru. Unico comune denominatore? L'entusiasmo per un evento sportivo ad alto tasso di spettacolarità e foriero di interesse e promozione turistica.Ma la notizia che fa fibrillare l'universo CrossFit è la presenza ad Alghero del mitologico team Mayhem del fuoriclasse assoluto Rich Froning, oltre a quella di fortissimi crossfitter svedesi, islandesi, finlandesi, greci e olandesi oltre che di italiani di assoluto livello e dei migliori sardi sulla scena della disciplina. Rich Froning è una superstar. Nessuno dei 4 team americani in gara si è mai esibito in Europa ma tutti i team Usa hanno partecipato ai Games di Madison; il team Mayhem - che a Froning fa riferimento diretto - ha vinto le ultime edizioni dei Games categoria team; Invictus è uno dei box più famosi al mondo mentre OBA disputerà i Games anche quest'anno.L'Isola e la Riviera del Corallo si preparano a trasformarsi nella terra dei titani e capitale assoluta del CrossFit mondiale (strong Sardinia): 22 team Elìte, 35 team Open e 6+6 team master young & classic, 4 team americani, 2 team inglesi, 3 team spagnoli, un team australiano, uno tedesco, uno maltese e uno francese, 60 team in totale composti da 2 donne e 2 uomini a sfidarsi in un campo gara a 2 passi dal mare (arena rugby Maria Pia, Alghero) per un montepremi finale di 15mila euro.Il ticchettio delle lancette ha il suono sordo e possente d'un bilanciere lasciato andare sulla pedana: il Wod War 4 Mori (WW4M) scalda i suoi muscoli e motori, le ultime adesioni dei team internazionali continuano ad arrivare, quasi a "rilanciare" la sfida all'Italia e alla Sardegna del CrossFit chiamate a cimentarsi nella più incredibile gara mai organizzata in Italia da vivere con al fianco i più forti interpreti della disciplina a livello globale, fra cui Rich Froning, atleta e influencer da milioni e milioni di follower. La peculiarità di WW4M? I giganti del CrossFit non fanno una dimostrazione, non si limiteranno ad eseguire esercizi o a firmare autografi consigliando integratori o metodologie di allenamento: no, al WW4M si gareggia sul serio, esperienza incredibile da fare e spettacolo unico da godere sugli spalti di un evento organizzato grazie alla collaborazione tra Bad Boars ed Insula Events con il supporto di Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio del Nord Sardegna, sponsor e partner vari e importanti ed il sostegno del Banco di Sardegna.Nella foto: un momento della conferenza stampa