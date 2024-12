S.A. 2 settembre 2022 Sabato gran finale a Porto Ferro Per l’occasione torna a Porto Ferro Francesco Piu band, una miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave elettroacustica



Francesco Piu è un grande artista, è amico del festival, è un habitué della baia di Porto Ferro ed è stato spesso grande protagonista sul palco del Baretto. Lui c’era quando l’edizione 2022 (la VI^) del Blues Sunset festival ha preso forma e vita. E a lui è stato chiesto di chiudere, in bellezza, questo straordinario viaggio attorno al Blues, percorso di scoperta e riscoperta, che ha coinvolto l’appassionata e competente platea di Porto Ferro in un crescendo che conferma, ancora una volta, la bontà del progetto.



La baia si è confermata luogo in cui il tramonto è la costante che fa da sfondo al cambiare continuo dei protagonisti sulla scena. Location perfetta per il Blues, genere che miscela ad arte l’arte stessa alle espressioni della natura più vera e incontaminata. Così sarà anche sabato, 03 settembre, quando per l’ultima volta in questa stagione si accenderanno i riflettori sul Blues Sunset festival dando appuntamento all’edizione 2023.



Per l’occasione torna a Porto Ferro Francesco Piu, voce che conquista, mani che corrono veloci e sinuose la chitarra, carisma che sorprende. Insieme a lui la sua band, ensemble deciso a scrivere l’ultima pagina di una storia cominciata ormai sei anni fa - scaturita dall’intuizione di Danilo Cappai e cullata fra le onde della baia - e destinata a durare nel tempo. Un concerto denso, carico di energia, voluto: degna chiusura di una edizione da incorniciare, trampolino di lancio per la prossima. Francesco Piu band, una miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave elettroacustica. Questa la formula del sound di Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo nato nel 1981. Accompagna la propria voce con strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica. Negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale.



Nella foto: Francesco Piu