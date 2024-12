S.A. 3 settembre 2022 Giovani e libri: attività in Biblioteca Al via a Sassari una serie di attività rivolte a bambini e ragazzi per favorire la socializzazione, stimolare il piacere della lettura e guidarli alla scoperta dei libri e degli spazi della biblioteca



SASSARI - Le biblioteche del Comune di Sassari organizzano “Ci vediamo in biblioteca!”, una serie di attività rivolte a bambini e ragazzi per favorire la socializzazione, stimolare il piacere della lettura e guidarli alla scoperta dei libri e degli spazi della biblioteca in modo amichevole e divertente. Nella biblioteca centrale di piazza Tola gli appuntamenti sono il 6 e il 22 settembre e il 4 ottobre; in quella di Caniga l’8 e il 20 settembre e il 6 ottobre; nella biblioteca di Li Punti il 7 e il 21 settembre e il 5 ottobre.



Giochi a squadre, letture, enigmi da risolvere, creazione di libri con materiale da riciclo e tanto altro ancora aspettano chiunque desideri aderire all’iniziativa. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi via mail o telefonicamente. I posti sono limitati. Biblioteca Centrale, biblioteca@comune.sassari.it, 079 279387 . Biblioteca di Caniga, bibliotecacaniga@comune.sassari.it 079 3180138 .Biblioteca di Li Punti bibliotecalipunti@comune.sassari.it 079279980