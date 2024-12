S.A. 3 settembre 2022 Bando Pnrr, asilo nido a Castelsardo Quasi un milione euro di finanziamento. Sarà una struttura posta su un unico piano, con una superficie lorda di 444 mq, e sarà in grado di ospitare fino a 50 bambini



CASTELSARDO - Sorgerà un asilo nido nella città dei Doria, grazie ai finanziamenti provenienti dai fondi europei del Next Generation EU, ed alla partecipazione ad un bando del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, appositamente istituito per la realizzazione di asili nido e scuole d'infanzia. L'amministrazione comunale si è aggiudicata la cifra di 972.300 euro posizionandosi fra i punteggi più alti in Sardegna, ben 85/100, grazie anche ad un progetto innovativo ed eco-compatibile. «È un importante successo per il Comune di Castelsardo, per le famiglie e per i bambini, dopo la chiusura definitiva del precedente servizio, negli anni '90 - sottolinea il sindaco Antonio Maria Capula - Siamo stati ammessi al finanziamento per l’intera cifra richiesta».



Il nuovo stabile sorgerà nella frazione di Lu Bagnu, tra le vie Parigi e Dublino, in un terreno già di proprietà dell'amministrazione comunale. Sarà una struttura posta su un unico piano, con una superficie lorda di 444 mq, e sarà in grado di ospitare fino a 50 bambini. Coerentemente con l'idea di un servizio moderno ed ecologico, sarà alimentato da un impianto fotovoltaico integrato, per una superficie di 100 mq ed una potenza pari a 12,5 kWp. Il riscaldamento sarà a pavimento e, tutta la struttura, sarà provvista un impianto di climatizzazione all-season e di illuminazione a led. L'acqua calda sanitaria verrà prodotta adottando un sistema energicamente più efficiente, rispetto a quelli tradizionali, composto da pompe di calore aria-acqua, ad alta temperatura, con accumulo integrato maggiore, in previsione di un consumo idrico elevato.



Ci saranno due aule didattiche, un refettorio, un bagno con fasciatoii, bagnetti e lavabi, spogliatoio, bagni dedicato al personale, un ufficio ed una cucina. La pavimentazione sarà in parquet liscio igienizzabile per la parte dedicata al gioco e pedagogica. Verranno sistemazione anche le aree esterne, utilizzabili durante le giornate di bel tempo. La Città avrà così a disposizione una struttura strategica, divenuta di fondamentale importanza per le famiglie con bambini piccoli. Un servizio che è stato presente in Città per diversi anni ma che era stato chiuso negli anni ’90, per le note vicende, e che sarà finalmente ripristinato.



Nella foto: l'area interessata