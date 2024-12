S.A. 3 settembre 2022 Festa della Bottarga a Cabras Da venerdì 9 settembre Cabras mette in mostra il suo prodotto più prezioso con degustazioni, show coking, laboratori di cucina, convegni e mostra mercato



CABRAS - Da venerdì 9 fino a domenica 11 settembre Cabras diventerà per tre giorni un vero e proprio hub produttivo e enogastronomico, uno spazio pubblico aperto e inclusivo, in grado di favorire la conoscenza della bottarga e delle altre produzioni territoriali, creando reti collaborative tra produttori e ristoratori e, al contempo, accompagnando il pubblico alla scoperta del territorio dei Giganti. Un Prefestival il 9 settembre farà da introduzione all’evento che si sviluppa nella sua interezza sabato 10 e domenica 11, con le degustazioni e gli spettacoli nelle piazze. Da oltre vent’anni, tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, il territorio del Comune di Cabras dedica al suo oro, la bottarga di muggine, una manifestazione che offre l’opportunità di degustare questo prodotto tipico preparato secondo diverse ricette della tradizione locale.



Per la sua diciannovesima edizione, in programma il 9, 10 e 11 settembre 2022, l’evento è organizzato dal Comune di Cabras con il contributo della Fondazione di Sardegna, la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, il Gal Sinis, il Flag Pescando, Slow Food e con la collaborazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e assume la connotazione di Festival, mettendo in mostra il suo prodotto più prezioso e coinvolgendo tutti gli elementi e i protagonisti di un territorio fatto di prodotti del mare e della terra, di storia millenaria e di tradizioni sempre vive, e lo farà in un modo totalmente nuovo.



Durante le giornate del Festival sarà presente nelle piazze del centro storico la mostra mercato dei produttori del territorio e sarà anche possibile conoscere e visitare le aziende produttrici di bottarga, le cantine e le aziende agricole locali. Entusiasta Alessandro Contini, che con l’azienda Cantine Contini è il main sponsor dell’evento. A conclusione del Festival, durante il mese di ottobre, la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano organizzerà un’asta per promuovere con più forza la produzione autoctona di bottarga.