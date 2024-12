S.A. 4 settembre 2022 Matatita: proseguono gli eventi Dal 5 all’8 settembre 2022 l’Albero di Macramè contribuirà al processo di “rigenerazione urbana” del festival con laboratori gratuiti di monociclo, giocoleria, equilibrismo, tessuti aerei e arti circensi realizzati nello spazio pubblico della città, centro e periferia



ALGHERO - Valorizzare spazio pubblico e pratiche partecipative attraverso l’attuazione di laboratori di circo-sociale urbani, liberi e aperti a tutti, con particolare attenzione a bambini e ragazzi: questo l’obiettivo inseguito (e poi centrato) sin dalla sua nascita dal Mamatita Festival. Laboratori condotti da professionisti di settore, impegnati nella formazione, nell’alta formazione e in attività ludico-didattiche inedite per il territorio di riferimento del festival. Per questo, per la prima volta in Sardegna, Mamatita ha scelto di portare il circo-bus (laboratori e spettacoli) dell’Associazione piemontese L’Albero di Macramè ad Alghero. Dal 5 all’8 settembre 2022 l’Albero di Macramè contribuirà al processo di “rigenerazione urbana” del festival con laboratori gratuiti di monociclo, giocoleria, equilibrismo, tessuti aerei e arti circensi realizzati nello spazio pubblico della città, centro e periferia. Affiancherà Macramè l’Associazione “Circolare” di Porto Torres, che ha lo scopo di innescare relazioni positive attraverso attività ludico-circensi volte a stimolare la crescita positiva dell'individuo.



“Circolare non forma artisti, non è formata da artisti, facciamo educazione non formale attraverso il circo ed il gioco, abbiamo accettato l'invito a farne parte perché questo progetto prevede interventi nei quartieri di città, anche quelli periferici ed in paesi limitrofi alla città. Insomma insiste in attività proposte in luoghi marginali, su questo Circolare si sente affine, naturalmente empatica, per questo siamo felici di esserci”.



Macramé SNC è una società poliedrica nata nel 2006 che promuove laboratori espressivi e creativi nelle scuole materne, elementari e medie attraverso percorsi teatrali e arti circensi. Riconosciuta dal Coni e affiliata alla Uisp, ha sede a Mondovì in provincia di Cuneo presso la Cascina Macramé. Grazie alla collaborazione con L’Associazione Italiana Monociclo è nato il progetto Scuola Monociclo Sportivo, concretizzato attraverso l’apertura di scuole di monociclo sportivo (Freestyle, Flat, Trial e Muni ) sul territorio piemontese. Il team Macramé è stato campione mondiale nel 2014 e nel 2016 nelle categorie Junior, 15+ nella disciplina del Freestyle e nel 2017 con tre ori europei grazie ad alcuni giovani e talentuosi monociclisti. Oggi alle ore 17 in Largo San Francesco è in programma l’appuntamento con CircoBus. Domani dalle ore 18 al Mamatita Village spazio a “Circolare”. Mercoledì 7 settembre ai giardini in via Don Gnocchi (h 17) tocca a Circola-T. Giovedì, sempre alle ore 17, A Sant’Agostino c’è “Incircolo”. Con le attività “urbane” proposte dal Mamatita si attuano obiettivi quali: la rigenerazione urbana, la formazione, lo sviluppo di pubblico, la valorizzazione del territorio e delle periferie etc.