S.A. 5 settembre 2022 Tennis Club Alghero: riaperte le iscrizioni Al via lunedì 12 settembre la stagione 2022/23 della Scuola tennis del Tc Alghero per bambini e ragazzi dai cinque anni in su



ALGHERO - Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2022/23 della Scuola tennis del Tc Alghero. Alla Scuola, che prenderà il via lunedì 12 settembre (con iscrizioni aperte tutto l'anno), posso partecipare bambini e ragazzi dai cinque anni in su e i nuovi iscritti possono effettuare delle lezioni di prova parlandone con i responsabili di segreteria.

Con il direttore sportivo Marco Lelli, la Scuola può contare sui maestri Gino Asara e Barbara Galletto, sugli istruttori di secondo grado Michele Fois, Cristiano Monte e Francesco Ruiu e sul preparatore fisico Maurizio Usai.



Inoltre, sono previsti due Open Days aperti a tutti (muniti di certificato medico non agonistico): venerdì 9 settembre (dalle 19 alle 21) e domenica 16 ottobre (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18).

Per ulteriori informazioni ci si può recare a Maria Pia, alla segreteria del Tc Alghero, telefonando al numero 079/9739412, inviando una e-mail all'indirizzo web tennisclubalghero@tiscali.it o sulla pagina social.