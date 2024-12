Cor 8 settembre 2022

«Per la 4 Corsie, pronti a definanziare la 554»

Così il Governatore sardo per reperire i fondi mancanti per l´ultimo lotto della Sassari-Alghero. La richiesta di spostamento della dotazione finanziaria sarebbe già stata avanzata al Ministero. Le parole di Christian Solinas in occasione dell´incontro di mercoledì ad Alghero