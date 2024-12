S.A. 16 settembre 2022 Corsi di musica a Sennori: iscrizioni Le persone interessate a seguire le lezioni del nuovo anno scolastico 2022-2023 possono presentare le domande di iscrizione entro il 7 ottobre 2022



SENNORI - Con un’offerta di nove corsi a indirizzo classico, sei a indirizzo moderno e due corsi collettivi, riparte la Scuola civica di musica del Comune di Sennori. Le persone interessate a seguire le lezioni del nuovo anno scolastico 2022-2023 possono presentare le domande di iscrizione entro il 7 ottobre 2022. I moduli da compilare per l’iscrizione possono essere scaricati dal sito internet istituzionale del Comune di Sennori, al seguente link Moduli Scuola di Musica, e devono essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune.



Chiuse le iscrizioni, il 14 ottobre 2022, alle ore 19.30 nella sala consiliare del Municipio, si svolgerà una riunione con tutti gli allievi per la formazione delle classi e la definizione degli orari delle lezioni, il cui inizio è previsto per il 17 ottobre 2022. Anche quest’anno l’offerta è variegata, aperta a tutte le età e in grado di soddisfare le richieste degli aspiranti musicisti che si rivolgono a una scuola in continua crescita: “«La Scuola civica di musica è una realtà che si conferma negli anni grazie all’impegno dell’amministrazione. Dopo il successo dell’anno scorso, con ben 120 allievi che hanno frequentato i corsi, quest’anno speriamo di registrare un nuovo record di iscrizioni»”, sostiene l’assessora alla Pubblica istruzione e alla Scuola di musica, Leonarda Casu.



I corsi, organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con la banda musicale “Città di Sennori” e con la direzione artistica del Maestro Giuseppe Ruiu, si dividono in indirizzo classico e indirizzo moderno, così come descritto di seguito. Indirizzo classico: Pianoforte, Flauto traverso, Violino, Percussioni, Clarinetto/Sax, Chitarra classica, Tromba/Trombone, Corno/Tuba. Indirizzo moderno: Canto moderno, Pianoforte, Chitarra moderna (elettrica – acustica), Basso elettrico, Improvvisazione jazz, Tecnico audio/luci. A questi corsi individuali si aggiungono due corsi collettivi: Propedeutica musicale, riservata ai bambini di età tra i 4 e i 7 anni (classe di minimo 5 allievi); Musica corale, riservata agli over 16 (classe di minimo 8 allievi).