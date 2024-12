S.A. 12 settembre 2022 Alghero Tpra Tennis: i vincitori ad Alghero L´evento, con il giudice arbitro Giuseppe Calise e la coordinatrice Tpra Antonella Mura, ha visto la disputa di tre tabelloni. I vincitori



ALGHERO - Spettacolo e agonismo al Tc Alghero, con il torneo del circuito Tpra che ha portato sui campi dell'impianto di Maria Pia oltre cinquanta atleti. L'evento, con il giudice arbitro Giuseppe Calise e la coordinatrice Tpra Antonella Mura, ha visto la disputa di tre tabelloni.



Nel New York Open maschile, la vittoria è andata ad Andrea Adamo, che senza perdere neanche un set, ha finito per vincere il trofeo superando 6-4, 6-2 in finale Antonio Cabras. Nell'Entry Level maschile, successo per Karl Gustav Dolf Reinhardt, vincente 6-1, 6-4 su Alessio Carpinato, già superato nel girone di qualificazione.



Il tabellone femminile ha visto l'affermazione di Francesca Carboni, che non ha lasciato set alle sue avversarie e ha superato 6-5, 6-4 in finale Anna Carmela Cherchi.



Nella foto: vincitori e finalisti premiati al Tc Alghero