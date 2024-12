S.A. 16 settembre 2022 JazzAlguer, concerto al Parco di Porto Conte La stagione concertistica si trasferisce al Parco di Porto Conte domenica 18 settembre con il gruppo l´Entropy Project di Marco Maltalenti



ALGHERO - Appuntamento "extra moenia" questa domenica – 18 settembre - per la quinta edizione di JazzAlguer, la rassegna musicale organizzata ad Alghero dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Massimo Russino. Cominciata lo scorso aprile, e in pieno corso fino al prossimo 25 novembre, la stagione concertistica si trasferisce per una mattina dalla città nel suo territorio: sarà infatti lo scenario del Parco di Porto Conte a fare da cornice al concerto dell'Entropy Project di Marco Maltalenti (tromba), Paolo Corda (chitarra), Marco Bande (pianoforte), Lorenzo Sabattini (basso) e Jacopo Careddu (batteria), in programma alle 11.30 nel giardino di Casa Gioiosa, l'ex colonia penale di Tramariglio, a una ventina di chilometri da Alghero, oggi sede istituzionale del Parco.



Nato nel 2019 dall'incontro tra le mura del Conservatorio dei cinque giovani musicisti sardi, tutti allievi dei corsi di jazz, l'Entropy Project (vincitore dell'European Jazz Contest di Bucarest nel 2019) convoglia sonorità e ritmiche del jazz, sposando contaminazioni della black music, strizzando l'occhio al rock, e spaziando tra differenti livelli per confluire in una sintesi musicale decisamente personale.



I biglietti, a 12 euro (più diritti di prevendita), si possono acquistare online su www.mailticket.it. Info e prenotazioni al 3393441828 e all'indirizzo di posta elettronica jazzalguer@gmail.com. In occasione del concerto sarà possibile visitare l'ecomuseo del Parco di Porto Conte acquistando il biglietto d'ingresso, della validità di un anno, al prezzo esclusivo di 6 euro, per godere così delle bellezze ambientali, storiche e culturali del territorio.



