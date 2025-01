S.A. 19 settembre 2022 Comics, premio a fumetto per vittima camorra Primo concorso artistico di fumetto della città di Porto Torres promosso in occasione del trentennale degli attentati ai giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino



PORTO TORRES - Il torinese Gianfranco Gerace è il vincitore di Legalità Comics 2022, primo concorso artistico di fumetto della città di Porto Torres promosso in occasione del trentennale degli attentati ai giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'opera è dedicata alla memoria di un terribile fatto di cronaca: l'omicidio della piccola Simonetta Lamberti, il 29 maggio del 1982, che perse la vita in un attentato organizzato contro il padre, Alfonso, magistrato anti-camorra.



Sabato scorso, nel Palazzo del Marchese, è stato proclamato il fumetto vincitore di questo contest organizzato da Tnt Global Art ed Etnos in collaborazione con l'amministrazione comunale di Porto Torres. A scegliere l'opera migliore, tra le 14 arrivate, è stato Raul Cestaro, disegnatore della Sergio Bonelli Editore per la testata di Tex e copertinista della serie regolare di Dylan Dog: a Gerace, che ha partecipato per via telefonica, un premio di 500,00 euro. Le opere partecipanti dovevano essere costituite da storie autoconclusive a tema legalità e giustizia, sviluppate in 3 o 4 tavole solo fronte, esclusivamente su cartoncino di formato 22x33 cm, o 30x42cm (A3) o 33x48cm (A3 plus), elaborate con qualsiasi tecnica manuale o digitale, a colori o in bianco e nero.



«Siamo soddisfatti dell'entusiasmo che ha accompagnato la prima edizione di Legalità Comics - dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco - ringraziamo Raul Cestaro per la professionalità e la disponibilità con cui ha accolto il nostro invito e grandi complimenti a Gianfranco Gerace che ha rievocato in modo commovente un importante fatto di cronaca dimenticato. Un ringraziamento particolare a TNT Global Art e Etnos per aver creduto in questo progetto e un saluto grato a tutti i partecipanti che, da diverse regioni d'Italia, hanno inviato opere ricche di creatività e significati».